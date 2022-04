Bentornati su ClubAlfa.it per il secondo appuntamento di aprile con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 4 ad oggi domenica 10 aprile, sono state registrate tante news dedicate al mondo Alfa Romeo e al mondo dei motori che meritano di essere riepilogate nel nostro consueto riassunto settimanale.

In casa Alfa Romeo, in attesa del debutto del nuovo Tonale, si continua a parlare della futura Alfa Romeo Giulia oltre che dei possibili nuovi modelli in arrivo nel corso dei prossimi anni, a partire dal già confermato Alfa Romeo E-SUV. I progetti anticipati dal nuovo piano industriale di Alfa Romeo lasciano però qualche dubbio.

Maserati, invece, ha svelato la nuova Maserati GranTurismo Folgore, variante elettrica della prossima generazione di GranTurismo. Si tratta di una vera e propria anteprima che ci anticipa il design del modello che sarà protagonista di un debutto ufficiale soltanto nel corso del secondo semestre dell’anno in corso.

Fiat, intanto, prepara diverse novità per il prossimo futuro e ha annunciato in questi giorni il lancio della Fiat 500 Elettrica in un nuovo mercato. La casa italiana ha tante novità in arrivo e si prepara a conquistare il mercato delle auto ultra compatte a zero emissioni, sia in Italia ed in Europa che nel resto del mondo.

In questi giorni è diventato ancora più chiaro il piano futuro di Lancia. Il brand presenterà tre nuovi modelli fino al 2028 andando a rinnovare la gamma e riprendendo le vendite al di fuori dell’Europa. Il programma futuro del marchio prenderà il via con il debutto della nuova Ypsilon in programma nel corso del 2024.

Alfa Romeo

Il piano di rilancio di Alfa Romeo sembra essere stato definito in ogni dettaglio. La casa italiana ha confermato il debutto del B-SUV e anche del futuro E-SUV. Nel frattempo, dovrebbero arrivare anche nuove generazioni per Giulia e Stelvio. Sul progetto però non è tutto chiaro. Al momento, infatti, qualcosa non quadra nel piano di rilancio di Alfa Romeo.

Tra i progetti futuri di Alfa Romeo ci sarà anche il nuovo E-SUV. Il modello arriverà soltanto nel 2027 ed è appena entrato in fase di sviluppo. Nel frattempo, un render prova ad anticiparne il design, svelandone le caratteristiche complete in vista della presentazione ufficiale, distante però ancora diversi anni. Ecco il render:

Segnaliamo anche un render che prova ad anticipare il design dell’Alfa Romeo B-SUV:

Alfa Romeo ha registrato un primo trimestre negativo negli USA con la Giulia e lo Stelvio che devono fare i conti con un calo di vendite rispetto ai dati dello scorso anno. Il risultato è in linea con il trend del mercato delle quattro ruote che conferma ancora una volta il momento di difficoltà dovuto, soprattutto, ai problemi con i fornitori e al difficile passaggio all’elettrico.

L’Alfa Romeo Tonale, in vista del suo effettivo debutto commerciale, torna a mostrarsi in pubblico in questi giorni. Il SUV è stato protagonista di un evento all’Autodromo di Monza. Si tratta di una nuova tappa di avvicinamento al debutto ufficiale sul mercato del SUV che darà il via ufficiale al piano di rilancio del marchio italiano per i prossimi anni. Il nuovo Tonale potrebbe davvero essere il modello della svolta.

Intanto si inizia a parlare della nuova Alfa Romeo Giulia. La futura berlina della casa italiana si farà e sarà, probabilmente, esclusivamente elettrica, garantendo al marchio la possibilità di poter contare su di un modello ad alte prestazioni e senza emissioni. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Giulia in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Da notare che tra le opzioni sul futuro della Giulia e sulla nuova generazione c’è anche un possibile cambio di nome del modello che potrebbe essere legato ad una precisa strategica commerciale di casa Alfa Romeo per il prossimo futuro. Non ci sono conferme ufficiali in merito a questa particolare indiscrezione.

Fiat

Il marchio Fiat ha grandi ambizioni per i prossimi anni. Grazie alla sua svolta elettrica, infatti, Fiat punta a diventare la Tesla del popolo proponendo modelli completi ed ad alta efficienza con l’obiettivo di soddisfare al massimo le esigenze della clientela. La 500 elettrica è stata solo il primo passo di un piano molto più ambizioso che si articolerà nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, con l’arrivo dell’ecobonus e degli incentivi statali, è prevista una sostanziale crescita delle vendite della nuova Fiat 500 Elettrica. Secondo alcune stime, il modello potrebbe registrare vendite superiori di almeno il 30% rispetto ai dati attuali grazie proprio alla spinta degli incentivi statali.

Da segnalare che in questi giorni si registra anche il debutto in Giappone della Fiat 500 Elettrica che raggiunge un nuovo mercato andando ad arricchire il numero di mercati internazionali in cui la city car è presente. Il mercato nipponico rappresenta un elemento chiave della strategia di crescita della 500. Da notare, inoltre, che Fiat potrebbe realizzare una sua versione della Citroen AMI.

Nel futuro di Fiat, è oramai confermato, ci sarà anche una nuova Fiat Panda. Il modello non è imminente ma si farà, entrando in produzione nel corso dei prossimi anni. In attesa del debutto, in questi giorni un nuovo render prova ad anticipare design e caratteristiche del nuovo modello che diventerà il futuro riferimento della gamma Fiat, sostituendo l’attuale best seller sul mercato da svariati anni.

Secondo le prime informazioni, la nuova Fiat Panda non sarà prodotta in Italia. Il nuovo modello sarà realizzato in uno stabilimento europeo di Stellantis e potrebbe entrare in produzione nel sito di Kragujevac in Serbia dove attualmente è realizzata la 500L. Il sito, per ora, non ha progetti da realizzare e necessita quindi di nuovi investimenti. La Panda garantirebbe la sopravvivenza dello stabilimento.

Per il futuro, inoltre, ci sarà anche una nuova Punto che sarà molto diversa dal precedente modello. Fiat, in ogni caso, prevede di occupare il segmento B del mercato con un modello in grado di raccogliere l’0eredità della precedente city car. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, la Fiat Panda continua ad essere l’auto più venduta in Italia confermandosi un riferimento assoluto del mondo delle quattro ruote del nostro Paese, grazie a risultati commerciali sempre positivi e ad una leadership solida che non sembra risentire dell’assenza di novità per il modello prodotto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Da notare, invece, che Fiat continua il mercato brasiliano grazie al Fiat Strada. Il pick-up, infatti, registra numerosi sempre più da record arrivando a solidificare la sua leadership sul mercato locale che rappresenta il mercato di riferimento per il marchio Fiat grazie a dati di vendita sempre elevati e ad una quota di mercato altissima.

Anche grazie ai risultati del pick-up, Fiat continua la leadership del mercato brasiliano nel corso del mese di marzo. Nel frattempo, si espande la commercializzazione del Fiat Pulse che raggiunge un nuovo mercato arricchendo il numero di potenziali clienti interessati all’acquisto. In Brasile, invece, debutta il nuovo Fiat Scudo.

Ferrari

I dati finanziari raccolti in queste settimane confermano che nessun’altra azienda del settore delle quattro ruote ha registrato una redditività paragonabile a quella di Ferrari nel 2021. Per la casa di Maranello, infatti, lo scorso anno è stato davvero un anno da record da cui ripartire per nuovi risultati straordinari in futuro.

Maserati

Questa settimana, la Maserati GranTurismo Folgore ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in pubblico in attesa del debutto in programma nei prossimi mesi. Si tratta della variante a zero emissioni della GranTurismo che ricoprirà un ruolo centrale nello sviluppo futuro della gamma Maserati.

In questi giorni, Maserati è tornata a parlare del design dei nuovi modelli. Secondo quanto rivelato, l’obiettivo dell’azienda è realizzare sculture in movimento e non foto per Instagram. Si tratta di una decisa presa di posizione legata alla volontà di realizzare modelli caratterizzati da un design ricercato e dinamico.

Intanto, Maserati ha confermato che il V6 Nettuno resterà un’esclusiva dei suoi modelli e non sarà utilizzato da altre case costruttrici nel corso dei prossimi anni. La casa del Tridente punta molto sul suo motore per rafforzare la sua immagine sportiva in vista del passaggio all’elettrico che porterà all’eliminazione dei motori benzina.

Jeep

Le ibride di casa Jeep registrano ottimi dati di vendita in Italia. Da notare, infatti, che nel corso del mese di marzo la gamma 4xe è stata la più venduta in Italia confermandosi un importantissimo punto di riferimento per la clientela interessata all’acquisto di modelli ibridi ad alta efficienza. Con l’arrivo degli incentivi statali, inoltre, i dati potrebbero migliorare ancora di più.

Da notare che la Jeep Compass 4xe registra un successo incredibile in Brasile. Sono bastate appena 5 ore per registrare la vendita completa dei primi due mesi di produzione per il mercato locale del SUV ibrido della casa americana che, quindi, si conferma come un grande successo anche in Brasile.

Jeep, intanto, si prepara al lancio del suo nuovo mini SUV, futuro entry level della gamma. Il progetto ricoprirà un ruolo molto importante per il futuro del brand e sarà disponibile anche in versione elettrica. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, è confermato che il progetto non arriverà in tutti i mercati in cui è presente Jeep.

Stellantis

Stellantis ha diversi progetti per il futuro. In quest’articolo andiamo a riepilogare i piani del gruppo per gli stabilimenti italiani. Per diversi impianti ci sono nuovi investimenti in arrivo che dovrebbero tradursi in un sostanziale aumento delle attività produttive nel Paese nel corso dei prossimi anni con l’arrivo di modelli inediti e nuovi progetti.

Nel frattempo, è confermato che le piattaforme STLA del futuro del gruppo non saranno solo elettriche. Queste piattaforme, infatti, garantiranno la possibilità di realizzare varianti elettriche di tutti i modelli ma supporteranno anche soluzioni ibride in grado di soddisfare, nel dettaglio, le esigenze della clientela.

Nel frattempo, emergono le prime informazioni sulla prima fabbrica di Stellantis dedicata esclusivamente alle auto elettriche. Da notare intanto che nello stabilimento di Melfi la situazione si complica con ulteriori possibili tagli alla produzione anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali.

Stellantis continua a puntare sull’innovazione con l’obiettivo di rinnovare la sua offerta nel modo più completo possibile. Tra i progetti in via di sviluppo in casa Stellantis ci sono anche alcuni test per veicoli connessi tramite 5G, soluzioni che potrebbero diventare un importante punto di riferimento nel corso dei prossimi anni per la mobilità. Da notare che Stellantis collaborerà con CEA per la modellazione delle batterie.

Nel frattempo, John Elkann ha ribadito che il settore auto va verso l’elettrico e che quindi il gruppo seguirà questo trend con sempre maggiore interesse. In merito al futuro di Stellantis in Italia si registrano le parole del ministro del Mise Giorgetti che commenta gli obiettivi e i progetti dell’azienda per il mondo automotive italiano.

Da segnalare, intanto, che la produzione di Stellantis è in calo per il quinto anno di fila in Italia confermando un trend oramai consolidato che ancora oggi sembra essere lontano dall’essere invertito in modo completo. Serviranno tanti nuovi modelli per rilanciare le attività produttive del gruppo in Italia. Nel frattempo, però, un nuovo modello potrebbe essere prodotto a Pomigliano d’Arco.

Stellantis registra ottimi risultati nel primo trimestre in Sud America. Il gruppo continua a crescere sul mercato locale, ricoprendo un ruolo di riferimento assoluto con vendite ottime in tutti i principali mercati delle quattro ruote sudamericani. In futuro, inoltre, con il potenziamento della gamma è prevista un’ulteriore crescita.

Intanto, però, si fa chiaro il futuro di Lancia. Il marchio, infatti, ha intenzione di rilanciare la sua presenza in Europa con il debutto di tre nuovi modelli tra il 2024 ed il 2028 che andranno a rinnovare in modo significativo la gamma. Nel frattempo, è prevista la ripresa delle vendite sul mercato europeo. Il marchio avrà diversi nuovi concessionari sparsi per l’Europa.

Ecco come sarà la nuova Lancia Ypsilon, il primo modello del futuro del marchio italiano. Qui invece è possibile consultare le prime informazioni sul futuro crossover di Lancia. Nel frattempo, è confermato che per il futuro di Lancia i mercati extra europei non rappresentano una priorità. Il marchio si concentrerà, infatti, su mercati europei selezionati per i prossimi anni. In futuro, le strategie si adegueranno ai risultati.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 aprile. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.

