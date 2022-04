Fiat Pulse debutta ufficialmente in un altro importante mercato

Il nuovo Fiat Pulse sta conquistando il mercato latino-americano. Nelle scorse ore la casa automobilistica torinese ha rivelato che il nuovo SUV compatto è ora disponibile in Uruguay mentre dal mese prossimo atterrerà in Colombia. Arriva dal Brasile con prezzi a partire da 118.800 R$ (23.091 euro).

A differenza di alcune altre proposte brasiliane per i mercati vicini, dove vengono offerti solo motori entry-level, il nuovo Pulse propone anche delle opzioni turbo. La versione uruguaiana non viene soltanto proposta con il motore Drive 1.0 Turbo CVT. Tuttavia, ci sono differenze importanti tra il Pulse latino-americano e quello brasiliano, in particolare nella meccanica.

Fiat Pulse: il nuovo SUV compatto arriva ufficialmente in Uruguay

Il Firefly a quattro cilindri aspirato da 1.2 litri eroga 99 CV e 127 Nm di coppia massima, quindi un cavallo in più e 2 Nm in meno rispetto al modello brasiliano. La potenza viene erogata fino a 6000 g/min e 4000 g/min, rispettivamente.

Già nella versione T200, che monta il tre cilindri GSE Turbo da 1 litro, la potenza scende a 120 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1750 g/min. Ha meno potenza, ma c’è una coppia di 200 Nm. Il Fiat Pulse 1.3 propone anche l’opzione del cambio manuale a 5 rapporti, oltre al CVT, che è disponibile di serie nelle versioni tubo.

Come detto ad inizio articolo, il nuovo SUV dello storico marchio torinese arriverà a maggio in Colombia, ma al momento non ci sono ancora informazioni suoi prezzi. Il Pulse sarà inviato anche nei principali mercati dell’America Latina e potrebbe arrivare anche in Messico, oltre ad altre Fiat brasiliane.

Fino ad ora, il Fiat Pulse ha sicuramente lasciato il segno sul mercato, con 8729 unità vendute nei primi tre mesi del 2022, posizionandosi al 14º posto nella classifica delle auto più vendute. Nel segmento SUV, il Pulse è il settimo best-seller di quest’anno, davanti ad artisti del calibro di Volkswagen Nivus.

Ricordiamo che tra le caratteristiche proposte di serie dal modello abbiamo fari a LED, avviso cambiato di corsia, frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni, avviso collisione, sistema Connect Me con servizi online, sistema di infotainment con display da 8.4 o 10.1 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, cruise control, caricatore wireless per smartphone compatibili e tanto altro ancora.

Infine, è possibile utilizzare gli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa che permettono di accedere alle funzionalità proposte dall’auto, come l’apertura e la chiusura dei finestrini, l’attivazione delle luci e così via.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!