Jeep Compass 4xe: in sole cinque ore sono state vendute in Brasile le scorte per oltre due mesi

Jeep ha lanciato lunedì in Brasile la nuova Jeep Compass 4xe ibrida plug-in nella versione S. nelle scorse ore, il marchio di Stellantis ha comunicato di aver esaurito l’inventario di oltre due mesi presso la rete di concessionarie in sole cinque ore. Inoltre, la stima di vendita iniziale fatta da Jeep era di 120 veicoli al mese.

Everton Kurdejak, senior vicepresidente di Jeep Brasile, ha dichiarato di aver selezionato 40 rivenditori in base alla valutazione della domanda per le cinque regioni del Brasile per la vendita della Compass 4xe.

Jeep Compass 4xe: il SUV ibrido plug-in è un successo in Brasile

Pertanto, questi rivenditori scelti hanno svolto un lavoro incredibile con i clienti del marchio americano e il risultato non poteva che essere diverso, con la vendita dell’intera scorta iniziale esaurita rapidamente. Questo volume equivale a più di due mesi di vendite previste per la Compass ibrida plug-in.

Ogni concessionaria dedicata alla Jeep Compass 4xe ha giocato un ruolo molto importante per aiutare i consumatori e consentire loro di godere di tutte le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza della prima Jeep ibrida plug-in al mondo disponibile in Brasile durante i test drive, che sicuramente hanno fatto la differenza nell’esperienza di acquisto.

La nuova Compass 4xe è arrivata nel grande paese sudamericano con numeri normalmente irraggiungibili dai modelli tradizionali. Il gruppo propulsore ibrido plug-in (che comprende anche un motore elettrico montato posteriormente) riesce a sviluppare una potenza complessiva pari a 240 CV e permette al SUV di impiegare 6,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Queste prestazioni si abbinano a consumi sorprendenti: parliamo di 25,4 km/l nel ciclo urbano, con un’autonomia totale superiore ai 900 km. Inoltre, la prima Jeep elettrificata per il Brasile può percorrere fino a 44 km sfruttando la modalità full electric e senza produrre emissioni e può essere ricaricata a qualsiasi presa da 110/220V o usando una wallbox.

L’elettrificazione ha introdotto alcune caratteristiche uniche a bordo del SUV

L’esclusiva tecnologia 4xe, afferma Aquino, combina la versatilità in modo che i consumatori affrontino le sfide più diverse senza perdere le prestazioni e l’efficienza che solo i modelli Jeep possono offrire.

La nuova Compass plug-in hybrid conserva tutte le caratteristiche che hanno reso i veicoli del marchio americano i più desiderabili sul mercato brasiliano e include feature uniche rese possibili dall’elettrificazione, come la possibilità di avere ancora più contatto con la natura in assoluto silenzio grazie al propulsore elettrico.

La Jeep Compass 4xe è disponibile in quattro colorazioni e un pacchetto di dotazioni unico che comprende trazione integrale, cruise control adattivo con frenata di emergenza automatica, tettuccio panoramico, Adventure Intelligence con ancora più funzioni, sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e retrocamera con visione a 360°.

