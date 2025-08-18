Nuova Alfa Romeo Mito: con questo design farebbe la sua figura, ecco il video

Nuova Alfa Romeo MiTo è un modello di cui si parla spesso quando si pensa al futuro di Alfa Romeo. La verità è però che il suo ritorno non ci sarà dato che la sua erede e già presente nella gamma del biscione e si tratta appunto di Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto ha riportato la casa milanese nel segmento B e con quasi 50 mila ordini sembra aver incontrato il gradimento del pubblico.

Nuova Alfa Romeo MiTo: ecco come sarebbe reinterpretata in chiave moderna

Nonostante ciò sul web non si perde occasione di ipotizzare come sarebbe una nuova Alfa Romeo MiTo. L’ultima ipotesi è quella formulata dal designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che sul suo canale YouTube ha pubblicato un video in cui mostra quello che secondo lui potrebbe essere il design di una nuova MiTo reinterpretata in chiave moderna. Come lui stesso spiega, il concept render della nuova Alfa Romeo MiTo firmato da Tommaso D’Amico propone un design puro, sportivo e ricercato, combinando le linee tese del frontale con l’iconico trilobo Alfa Romeo e proporzioni dinamiche scolpite per massimizzare aerodinamica ed emozione.

La carrozzeria, brillante e profonda, mette in risalto la muscolatura dei fianchi, mentre i fari a LED affilati e i cerchi in lega dal disegno tecnico enfatizzano il carattere grintoso e premium. Gli interni hi-tech accolgono con un abitacolo compatto ma raffinato: selleria sportiva, materiali sostenibili, plancia digitale immersiva e cockpit orientato al guidatore, cuore pulsante del DNA Alfa Romeo. La gamma motori immaginata include elettrico full electric, mild-hybrid/plug-in e diesel moderno, rendendo la MiTo 2026 una compatta emozionale, tecnologica e pensata per vivere la città senza rinunciare alla passione italiana.

Insomma sicuramente molto interessante l’ultima creazione di Tommaso D’Amico concernente una nuova Alfa Romeo MiTo che purtroppo, come dicevamo poc’anzi, è destinata a rimanere solo sulla carta dato che il biscione nei prossimi anni procederà al lancio di ben altri modelli. Tra questi le nuove Giulia e Stelvio, un E-CUV che riporterà il marchio nel segmento E e l’erede di Tonale che dovrebbe essere prodotta a Melfi.