Alfa Romeo Tonale: sarà davvero il modello della svolta?

Alfa Romeo Tonale è stato presentato lo scorso 8 febbraio in pompa magna presso il museo Alfa Romeo “La Macchina del Tempo” di Arese. Il modello era atteso da quasi 3 anni e cioè da quando era stata mostrata per la prima volta la versione concept car al Salone dell’auto di Ginevra 2019, che poi come sappiamo era molto simile al modello di produzione.

Alfa Romeo Tonale: sarà davvero il SUV di segmento C l’auto della svolta per il Biscione?

Dunque con la presentazione di Alfa Romeo Tonale non ci sono state grandi sorprese. Il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha presentato questo modello con grande entusiasmo ed ottimismo per il futuro. Quello che però molti si chiedono è se davvero questa auto potrà far fare lo sperato salto di qualità alla casa automobilistica del Biscione.

E’ una domanda che ovviamente si fanno in molti tra i numerosi fan dello storico marchio milanese, con il SUV che da poco è arrivato sul mercato con la versione di lancio “Edizione Speciale” che come sappiamo ha un prezzo di partenza in Italia pari a 39 mila euro.

E’ vero che questo modello si andrà a collocare in un segmento di mercato particolarmente in voga a livello globale che nell’ultimo anno è stato capace di immatricolare oltre 1,4 milioni di unità ma è anche vero che la vettura si va ad inserire in una categoria dove la concorrenza è molteplice e spietata. Non sarà facile per Alfa Romeo Tonale farsi strada sul mercato.

Ad ogni modo a Jean Philippe Imparato e soci l’ottimismo non manca. Il numero uno di Alfa Romeo pensa che questa auto possa garantire nel suo primo anno di vita almeno 20 mila immatricolazioni. Dal 2023 in poi la produzione presso lo stabilimento di Pomigliano dovrebbe salire a 40 45 mila unità con la possibilità se la richiesta per il SUV sarà più alta del previsto di arrivare addirittura fino a 70 mila unità prodotte.

Qualcuno poi teme che Alfa Romeo Tonale oltre che dalla concorrenza esterna possa rimanere schiacciato da un lato dal futuro Alfa Romeo Brennero che con una lunghezza di circa 430 cm e un prezzo sicuramente più accattivante, dall’altro dalla nuova generazione di Stelvio. Entrambe queste vetture sorgeranno sulle nuove piattaforme STLA di Stellantis e non sulla vecchia base di Jeep come invece Tonale.

Brennero e il futuro Stelvio saranno tra le prime auto realizzate dal nuovo capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero Romanos. Dunque queste vetture potrebbero offrire qualcosa in più in termini di sportività e di originalità. In ogni caso le prime impressioni su Alfa Romeo Tonale sono state molto positive. Il SUV sembra essere stato apprezzato in tutto il mondo.

Il SUV è tuttora protagonista di un lungo tour di presentazione in giro per il mondo e secondo indiscrezioni sta suscitando molta curiosità tra i clienti del Biscione. Dunque siamo sicuri che anche con questo modello le quotazioni di Alfa Romeo saliranno notevolmente. Vedremo dunque se Alfa Romeo Tonale riuscirà a stupirci in termini di quote di mercato conquistate.

