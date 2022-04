Jeep mini SUV: ecco in quale paese non arriverà

Jeep mini SUV è il nome con cui è soprannominata la futura entry level della casa automobilistica americana. A proposito di questo modello di Jeep, secondo indiscrezioni non dovrebbe essere venduto in Brasile. Il primo modello 100% elettrico del marchio debutterà nella prima metà del 2023 e la sua esistenza è stata confermata dalla stessa casa produttrice durante la presentazione del piano industriale di Stellantis per il prossimo decennio. Tuttavia, l’azienda ritiene che il progetto non sarebbe fattibile per il mercato brasiliano per alcuni motivi.

Jeep Mini SUV: Il modello elettrico non sarà venduto in Brasile

“Non è nei nostri piani portare qui Jeep mini SUV perché secondo noi non c’è spazio per un’auto elettrica sotto la Renegade. Ha molto senso per l’Europa in quanto è più piccola, più agile, economica e 100% elettrica, ma in mercati quali brasile e negli Stati Uniti non credo funzionerebbe. Ci stiamo ancora pensando ma non abbiamo ancora trovato una opzione che permetta a questo modello di adattarsi al Brasile”, ha affermato Alexandre Aquino, responsabile del marchio Jeep in Brasile.

La piccola Jeep sarà il primo di tre modelli elettrici che l’azienda intende presentare entro il 2024. Il design ricorda gli altri bestseller dell’azienda, come Renegade, Compass e persino Commander.

Si ipotizza che il futuro modello dovrebbe essere prodotto sulla piattaforma e-CMP, condivisa con Peugeot (altro marchio del gruppo Stellantis) e che oggi equipaggia anche la Peugeot e-208 GT e il crossover e-2008. Nei prossimi mesi a proposito di Jeep mini SUV dovrebbero arrivare ulteriori novità. Forse finalmente sapremo anche come si chiamerà ufficialmente questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente arriverà.

