Fiat conquista un altro mese di leadership in Brasile a marzo

Fiat ha concluso marzo in Brasile ancora una volta in prima linea nella classifica delle vendite, vendendo 28.981 unità. Parliamo di un vantaggio molto considerevole di circa 10.000 vetture rispetto al concorrente più vicino. Di conseguenza, ha guadagnato il 21,4% di quota di mercato.

Da 15 mesi consecutivi, lo storico brand torinese guida il mercato brasiliano, nonostante lo scenario difficile del settore a causa della crisi dei componenti.

Fiat: quasi 29.000 vetture vendute in Brasile a marzo 2022

Ancora una volta, il nuovo Fiat Strada è stato il modello più venduto e ha concluso marzo al primo posto con 7567 immatricolazioni e una quota di mercato pari al 5,6%, battendo il proprio record storico nel segmento con una quota del 98,7%.

I buoni risultati di Fiat hanno portato la Mobi in terza posizione nella classifica con 6581 esemplari venduti e una quota di mercato del 4,9%. Tra i 10 modelli più venduti nel paese a marzo, il marchio di Stellantis ha anche posizionato il pick-up Toro in ottava posizione con 4442 unità e una quota pari al 3,3%. In aggiunta, il nuovo Pulse ha venduto 3650 unità e ciò corrisponde a una quota del 10,5% nel suo segmento.

A marzo, le varie strategie di vendita adottate con la rete di concessionarie si è rivelata un grande successo per Fiat. In collaborazione con gli showroom, la casa automobilistica torinese ha proposto una serie di sconti nell’ultimo mese su tutta la sua gamma di veicoli.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha dichiarato che quest’azione ha dimostrato ancora una volta la capacità del brand di coinvolgere la rete di concessionarie in uno sforzo congiunto per offrire ottime offerte ai consumatori, che attualmente hanno un portfolio di prodotti estremamente moderno e competitivo nel marchio.

Zola ha anche evidenziato la presentazione dell’Abarth Pulse avvenuta il 13 marzo durante il Big Brother Brasile. Allo stesso tempo, Fiat ha lanciato la piattaforma digitale abarth.fiat.com.br che ha registrato già 80.000 accessi nel suo primo giorno di lancio. In merito a ciò, il dirigente ha affermato che tutta l’azienda è contenta dell’interesse del pubblico poiché sono consumatori interessati al modello futuro.

L’esclusiva piattaforma digitale, che consente l’interazione con questi potenziali clienti, è una parte importante della strategia di lancio dello Scorpione in Brasile, che dovrebbe avvenire nell’ultimo trimestre di quest’anno.

Alla fine del primo trimestre, Fiat è riuscita a rafforzare la sua leadership nel più grande mercato del Sud America con oltre 79.000 immatricolazioni e una quota di mercato pari al 21%, con una differenza di circa 29.000 unità rispetto al costruttore presente al secondo posto.

Il nuovo Strada, che è stato il veicolo più venduto lo scorso anno, è sulla buona strada per ripetere il risultato quest’anno poiché è in testa con 21.693 esemplari. Per quanto riguarda i segmenti, Fiat mantiene il primato in hatch (27,9%), pick-up (54,1%) e van (43,8%). Questo risultato si ripete nei numeri registrati nei primi tre mesi del 2022.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!