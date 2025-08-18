Jeep Avenger elettrica: 18 mila euro di sconto sul prezzo con gli incentivi statali e quelli di Jeep

Jeep Avenger elettrica sarà una delle vetture che beneficeranno degli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche in arrivo forse già a settembre. Jeep vuole incentivare le vendite di questa vettura che comunque si sta già compotando benissimo sul mercato. Basti pensare che si tratta del SUV più venduto nel nostro paese in tutto il 2025. Per migliorare ulteriormente la situazione la casa americana di Stellantis ha deciso di raddoppiare gli incentivi statali combinandoli con i suoi. Il risultato è un prezzo davvero interessante per la sua vettura che si potrà acquistare con 18 mila euro di sconto nella sua versione top di gamma.

L’offerta relativa a Jeep Avenger elettrica non a caso si chiama “Jeep raddoppia”. La Jeep Avenger Summit, versione top di gamma proposta a listino a 42.400 euro, può essere acquistata con un’interessante offerta che include anche una wallbox gratuita. Grazie alla combinazione tra incentivi ufficiali Jeep e l’Ecobonus statale, il prezzo scende fino a 24.400 euro. L’iniziativa prevede infatti 9.000 euro di sconto da parte del marchio e ulteriori 9.000 euro di contributi statali, che possono arrivare a 11.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 e con ISEE non superiore a 30.000 euro.

Per ISEE tra 30.000 e 40.000 euro, il contributo è invece di 9.000 euro. È importante sottolineare che l’Ecobonus è accessibile solo ai residenti nelle aree urbane funzionali. Con questa promozione, la nuova Avenger elettrica diventa particolarmente competitiva, offrendo un motore da 156 CV, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia WLTP, con dotazione completa Summit. Insomma per chi rientra in tutti i parametri previsti dalla legge acquistare la Jeep Avenger elettrica sarà un vero e proprio affare.