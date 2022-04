Fiat sarà la Tesla del popolo

Fiat attraverso il suo CEO Francois ha rivelato importanti notizie sul suo futuro in un’intervista pubblicata nelle scorse ore. La principale casa automobilistica italiana prevede di tornare ad operare ‘a pieno regime’ nel segmento della Punto. Ci sarà dunque un successore di Punto che però avrà un nome diverso.

Inoltre è prevista tutta una serie di nuovi modelli elettrici, tra cui una nuova Panda. L’offensiva che sarà messa in atto in futuro dal marchio dovrebbe rendere il brand di Stellantis la “Tesla per il popolo”, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Olivier Francois.

Fiat nel giro di qualche anno vuole diventare la Tesla del popolo

Il famoso magazine inglese Autocar si è seduto attorno al tavolo nientemeno che con l’amministratore delegato della Fiat Olivier François. Il manager ha fornito ampie informazioni sul futuro della casa di Torino. Ad esempio, ha dichiarato che la sua azienda venderà probabilmente solo auto elettriche in Europa entro il 2027 anziché nel 2030. Un futuro completamente elettrico include naturalmente una flotta di modelli elettrici.

Al momento Fiat ha in gamma solo la 500E elettrica. Quindi è il momento di lanciare sul mercato una serie di nuovi veicoli elettrici. Questi avranno prezzi accessibili a tutti trasformando la casa italiana nel primo produttore di massa di auto elettriche.

Fiat introdurrà un nuovo modello ogni anno per i prossimi cinque anni. Il marchio tornerà nel 2023 nel segmento che si era lasciata anni fa con il ritiro della Punto nel 2018, anche se quell’auto non si chiamerà Punto. La ‘nuova Punto’ non è l’unico nuovo arrivato dalla Fiat. Nei tre anni successivi il marchio di Stellantis introdurrà tre nuovi crossover.

Intorno al 2027, Fiat afferma di voler offrire un totale di 10 modelli. Ciò include quattro veicoli commerciali, la Strada sudamericana e cinque “auto del mondo”. L’amministratore delegato della Fiat afferma anche che il nome del modello Panda rimarrà, il che significa che la nuova Panda sarà uno dei 3 crossover previsti. Francois a ribadito che nella nuova Panda e nelle altre auto della famiglia ci saranno importanti elementi di design visto con la concept Centoventi.

La cosa importante che ha detto Francois è che in futuro Fiat vuole offrire solo modelli globali oltre al pickup Strada. Si tratta dunque di un cambio netto della situazione rispetto ad oggi. Basti pensare che in Sud America ci sono vari modelli che qui in Europa non trovano spazio. “Voglio che diventiamo il primo marchio di massa ad essere completamente elettrico”.

Il “successore della Punto” e il primo nuovo crossover Fiat nasceranno sulla piattaforma CMP e la sua variante elettrica eCMP utilizzata per auto quali Peugeot 208, Opel Corsa, Peugeot 2008 e Opel Mokka. Le nuove piattaforme STLA di Stellantis, destinate ai veicoli elettrici, sono previste per il lancio tra pochi anni.

