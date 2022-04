Alfa Romeo Giulia e Stelvio: i dati di vendita del Q1 negli USA

Il mercato americano e tutto il gruppo Stellantis hanno registrato un primo trimestre negativo negli USA con il marchio Alfa Romeo che, dopo alcuni segnali di ripresa registrati a fine 2021, ha iniziato l’anno con il freno a mano tirato. Per il marchio italiano, infatti, si registra un brusco rallentamento delle vendite oltreoceano con Stelvio e, soprattutto, Giulia che devono fare i conti con vendite ben al di sotto rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Ecco i dati completi sulle vendite di Alfa Romeo negli USA nel primo trimestre del 2022.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: i dati del primo trimestre negli USA

Partiamo dall’Alfa Romeo Stelvio. Il SUV, anche negli USA, è il modello più venduto di Alfa Romeo. Nel corso del primo trimestre del 2022, lo Stelvio ha totalizzato 2.145 unità vendute sul mercato a stelle registrando un calo di circa 400 unità rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Per effetto di questo risultato, le vendite dello Stelvio sono in calo del -16% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, invece, il primo trimestre si chiude con 1.145 unità vendute. In questo caso, il calo è netto e molto più marcato rispetto a quello fatto registrare dal SUV. Nel confronto con il primo trimestre del 2021, infatti, la berlina ha fatto registrare un calo delle vendite del -45% con quasi 1.000 unità vendute in meno.

Ricordiamo che, complessivamente, Alfa Romeo ha venduto 3,291 unità negli USA (c’è anche 1 unità di 4C, probabilmente l’ultima disponibile negli USA, a completare il conteggio) con un calo del -29% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il dato potrebbe essere stato influenzato, in modo significativo, dai problemi di produzione registrati in questi mesi e dovuti alla carenza di materiali per completare l’assemblaggio.

In ogni caso, sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire come evolveranno le vendite di Alfa Romeo negli USA. La casa italiana, sul finire del 2022 o al massimo ad inizio 2023, rinnoverà la sua gamma americana con il lancio dell’Alfa Romeo Tonale e con il debutto dei restyling di Giulia e Stelvio. Queste tre novità potrebbero garantire una sostanziale crescita delle vendite oltreoceano. Attualmente, gli USA rappresentano il primo mercato per volumi di vendita di Alfa Romeo.

