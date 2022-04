Fiat Punto avrà un’erede ma non sarà Punto

A lungo si è discusso sulla possibilità che nella gamma di Fiat potesse arrivare una nuova Fiat Punto. Di ciò se ne parla da quando la precedente generazione è uscita di produzione nell’estate del 2018. Le voci si sono intensificate ulteriormente quando si è saputo della nascita del gruppo Stellantis dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Inizialmente si diceva addirittura che questa sarebbe stata una delle prime auto ad essere annunciate dopo la nascita del gruppo guidato da Carlos Tavares.

Nuova Fiat Punto: la vettura sarà sostituita ma non da una nuova generazione

Le cose però non sono andate così. Infatti Fiat è stato uno degli ultimi brand ad annunciare le sue intenzioni per quanto riguarda il futuro. E’ stato il CEO Olivier Francois nei giorni scorsi ad anticipare che la gamma della casa italiana sarà composta anche in futuro da 5 auto e che si punterà forte sulle auto elettriche con l’obiettivo di trasformare Fiat in una sorta di Tesla del popolo.

In base a quanto dichiarato da Francois, Fiat Punto avrà un’erede ma in realtà non si tratterà di una sua diretta discendente ma di un modello che prenderà quello che un tempo era il suo posto. Ci riferiamo alla famosa supermini elettrica di circa 4 metri di cui il capo della principale casa automobilistica italiana ha parlato chiaramente nei giorni scorsi.

Questa auto sarà affiancata da un’altra auto sempre nel segmento B un SUV compatto. Questi due modelli saranno prodotti uno a Tychy in Polonia l’altro forse a Kragujevac in Serbia.

L’auto che prenderà il posto di Fiat Punto avrà linee più squadrate rispetto al celebre modello. Il punto di riferimento sarà la concept Fiat Centoventi. L’auto sarà completamente elettrica e verrà realizzata sulla piattaforma CMP ereditata dal gruppo PSA. Il prezzo di questa auto sarà molto competitivo. Si dice anche che questa vettura disporrà di un buon numero di tecnologie che la renderanno appetibile anche a quei clienti che per il momento sono rimasti lontani dal marchio italiano proprio perchè non soddisfatti delle caratteristiche delle auto.

Grazie a queste due nuove auto Fiat tornerà ad avere un posto di rilievo nel segmento B del mercato abbandonato troppo in fretta in passato e che invece al giorno d’oggi in Europa risulta essere ancora molto importante per conquistare preziose quote di mercato. Nei prossimi mesi a proposito di questa auto dovrebbero arrivare ulteriori dettagli. Si dice infatti che l’anno di lancio di questo veicolo possa essere il 2023. Staremo a vedere se le cose andranno davvero così per la principale casa italiana.

