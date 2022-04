Lancia ha confermato oggi le novità per il futuro

Oggi a Torino nel corso di un evento il CEO di Lancia Luca Napolitano ha confermato ufficialmente tutte le novità che caratterizzeranno il marchio di Stellantis nei prossimi anni. Innanzi tutto è stato confermato che la casa piemontese viene considerata uno dei 3 brand premium del gruppo automobilistico insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Poi è stato anche confermato l’arrivo di tre nuovi modelli, uno ogni due anni per il rilancio del marchio che viene da un periodo molto buio.

Lancia: ufficiali le novità per i prossimi anni

Alla domanda del perché solo 3 modelli, Luca Napolitano ha risposto che non si vuole fare il passo più lungo della gamba dato che a differenza di altri brand qui Stellantis sta partendo davvero da zero. E’ stato confermato che la prima auto ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon il cui arrivo è previsto per il 2024. Si tratterà sempre di una berlina compatta a 5 porte che però avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale arrivando a sfiorare i 4 metri di lunghezza. L’auto arriverà sul mercato inizialmente con una versione completamente elettrica ma anche con versioni dotate di motori ibridi e benzina.

Solo dal 2028 con il restyling di metà carriera la nuova Ypsilon diventerà un’auto solo elettrica come il resto della gamma di Lancia. A differenza di Ypsilon le altre due vetture che arriveranno, il crossover Aurelia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028 lo faranno solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questo significa che dal 2028 non venderà più auto a combustione e dal 2026 tutti i nuovi lanci riguarderanno solo auto elettriche al 100 per cento. Le auto del marchio si caratterizzeranno inoltre per la presenza di S.A.L.A. (Sound Air Light Augmented), un’interfaccia virtuale, essenziale e intelligente, con cui il cliente, avrà il controllo dell’abitacolo.

Confermato anche il ritorno in Europa nel 2024 con la Ypsilon e poi a seguire con le altre due auto. Saranno realizzati 100 nuovi store in 60 città europee. Le vendite online avranno un ruolo molto importante rappresentando il 50 per cento del totale delle immatricolazioni che la casa automobilistica piemontese realizzerà nei prossimi anni. Nel secondo trimestre del 2022 Lancia annuncerà la sua struttura organizzativa nei vari paesi in cui il marchio tornerà. Infatti per il ritorno si cerca di preparare tutto nel miglior modo possibile già a partire dal debutto della nuova Ypsilon.

Sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità saranno i capisaldi del nuovo corso di Lancia. Entro fine anno saranno svelati nuovi importanti dettagli su quello che è il futuro che attende questo marchio che Stellantis ha intenzione di rilanciare in grande stile nel giro di una decina di anni. Se le cose andranno per il verso giusto dopo il 2028 potremo vedere crescere ulteriormente la gamma della casa automobilistica piemontese con ulteriori modelli che potrebbero far spiccare definitivamente il volo a questo storico marchio automobilistico italiano.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade e Lancia Ypsilon: le due famose auto del gruppo Stellantis saranno prodotte in Spagna?

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!