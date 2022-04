Stellantis partecipa al test dei veicoli connessi 5G

Arrivano interessanti novità per il gruppo Stellantis. L’azienda ha partecipato alla prova dal vivo della 5G Automotive Association (5GAA) della tecnologia MEC (Multi-Access Edge Computing) di comunicazione cellulare 5G per auto che si è svolta a Blacksburg in Virginia. La prova dal vivo del nuovo concetto di sicurezza per conducenti e pedoni ha sperimentato una nuova tecnologia di roaming per la sicurezza del traffico.

Stellantis ha partecipato negli USA a dei test per le auto connesse con 5G

“Rendere le strade più sicure per conducenti e pedoni è l’obiettivo finale dello sviluppo di queste tecnologie di prossima generazione”, ha affermato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. La vettura utilizzata per questi test è la nuova Jeep Wrangler 4xe che per le sue caratteristiche è ideale per svolgere questo tipo di test come ha messo in evidenza il dirigente del gruppo automobilistico.

Stellantis è attiva in diverse iniziative a livello globale, tra cui un programma di test simile a Torino, in Italia, per valutare la tecnologia cellulare 5G e la gestione di grandi volumi di dati, compreso il dimensionamento e la configurazione delle capacità di calcolo all’interno del veicolo. La comunicazione wireless ad alta velocità è un elemento chiave per consentire livelli più elevati di autonomia del veicolo, nonché futuri servizi connessi e tecnologie di mobilità.

L’attrezzatura di prova installata sull’ibrida plug-in Jeep Wrangler 4xe consente al veicolo di avvisare le infrastrutture vicine della sua posizione per allertare pedoni e altri veicoli, oltre a ricevere notifiche di emergenza dalla rete cellulare.

Il concetto di auto connessa 5GAA utilizza telecamere e sensori fissi in loco per raccogliere dati dettagliati che si aggiungono a ciò che un veicolo può “vedere” utilizzando i suoi sistemi di bordo. Con una connessione cellulare 5G ad alta velocità e MEC, il sistema può prendere rapidamente decisioni nel luogo in cui vengono raccolti i dati, ad esempio un incrocio, per comunicare i rischi per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli in avvicinamento.

I partner 5GAA che hanno partecipato al programma Virginia includono: Intel, Verizon, American Tower, CapGemini, Telus, Harman, Virginia Tech Transportation Institute e Virginia Department of Transportation.

