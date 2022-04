Lancia avrà tra i cinque e i sette concessionari in Spagna

Dalla Spagna arrivano notizie interessanti a proposito del brand Lancia. Il gruppo Stellantis, come sappiamo, sta preparando il ritorno del marchio nel resto dei mercati europei, dopo che Fiat Chrysler Automobiles ha deciso nel 2017 di interromperne le sue vendite al di fuori del nostro paese.

Per fare ciò, prevede di avere circa 100 rivenditori nel continente di cui tra cinque e sette saranno in Spagna. Queste almeno sono le indiscrezioni che trapelano dalla penisola iberica in queste ultime ore dopo le dichiarazioni di ieri da parte del CEO della casa automobilistica piemontese, Luca Napolitano.

Lancia: in Spagna i rivenditori del marchio dovrebbero essere tra 5 e 7

In Spagna, le località scelte per il ritorno della casa piemontese dovrebbero essere Madrid, Barcellona, ​​​​Bilbao, Valencia e Siviglia e verranno utilizzati rivenditori che fanno già parte del gruppo Stellantis.

Anche se in questo caso verranno firmati contratti di agenzia, come del resto il gruppo automobilistico ha intenzione di fare con tutti i suoi rivenditori a partire da giorno 1 giugno 2023. Tuttavia, il gruppo prevede che il 50 per cento delle vendite avverrà online. I 100 rivenditori saranno aperti in 60 importanti città europee.

Per il resto ricordiamo che la prima auto ad arrivare nella gamma di Lancia sarà la nuova Ypsilon nel 2024. La city car sarà l’unico modello del produttore ad avere un motore a combustione e questa opzione durerà solo fino al 2028, poiché, da quel momento in poi, anche questa auto sarà venduta solo in versione completamente elettrica. Questo avverrà con l’arrivo del restyling di metà carriera.

Alla Ypsilon seguirà un crossover di segmento D, commercializzato nel 2026 che sarà prodotto a Melfi e che potrebbe chiamarsi Aurelia o Athena e, finalmente, due anni dopo, arriverà la nuova Delta. Con questi tre modelli, gli ultimi due con piattaforma STLA Small, Stellantis calcola che così il suo marchio premium coprirà il 50% del mercato.

Sta per essere nota la struttura commerciale che avrà ciascuna filiale Lancia, poiché è stato annunciato che sarà comunicata nel secondo trimestre di quest’anno, eleggendo il direttore generale di ogni Paese. La commercializzazione prenderà il via in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera, mercati prescelti per la riconquista del mercato.

L’amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano ha assicurato che entro la fine del 2022 sarà definito il nuovo percorso, che sarà volto a rendere il brand in questione un marchio credibile nel mercato premium. Per fare questo, nel corso del 2021, lui e il suo team hanno lavorato per stabilire un piano decennale.

