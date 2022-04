Stellantis e il CEA collaborano alla modellazione delle batterie

I team Stellantis e CEA hanno presentato oggi i primi progressi della loro collaborazione nel campo della modellazione digitale delle batterie. Questi modelli, che consentono di analizzare le strategie dei tempi di ricarica e i meccanismi di degradazione della batteria, hanno lo scopo di aumentare la durata della loro vita e di controllare meglio gli impatti ambientali delle varie tecnologie di batteria nei prossimi cinque anni.

Stellantis e CEA mostrano i progressi della loro collaborazione

“Siamo felici di beneficiare dell’esperienza del CEA”, ha affermato Nicolas Champetier, Senior Vice President Advanced Engineering Propulsion Systems, Stellantis. “Questo lavoro sulla modellazione digitale avrà un impatto positivo sulle prestazioni e sui costi di utilizzo delle batterie per i clienti”.

Come presentato nel suo piano strategico Dare Forward 2030 il 1 marzo 2022, Stellantis mira a basarsi su idee all’avanguardia per offrire ai propri clienti soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Nella sua strategia di elettrificazione, le partnership tecnologiche con aziende chiave hanno un ruolo chiave nel consentire a Stellantis di diventare il campione del settore nella lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, grazie a tecnologie di batteria all’avanguardia in termini di efficienza energetica e costo d’uso per i clienti.

“Il CEA è orgoglioso di fornire a Stellantis la sua esperienza tecnologica, considerando tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione al suo fine vita”, ha affermato Stephane Siebert, Direttore della Ricerca Tecnologica, CEA.

Protagonista dell’innovazione, CEA ha la missione di promuovere le tecnologie che sviluppa per sostenere la competitività delle imprese e la sovranità tecnologica nazionale. Allo stesso tempo, la ricerca dell’ottimizzazione economica e ambientale della transizione energetica richiede la progettazione di componenti che integrino gli imperativi di sobrietà, durata e riciclabilità.

L’esperienza senza precedenti fornita dal CEA e le innovazioni che ne derivano stanno irrigando l’intera industria automobilistica per 30 anni: produttori, produttori e subappaltatori di apparecchiature, gestori di rete e aziende digitali.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: le future piattaforme Stla del gruppo automobilistico non saranno solo per l’elettrico

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!