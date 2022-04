Stellantis: ecco quale sarà la prima fabbrica di sole auto elettriche

Lo stabilimento di Stellantis a Ellesmere Port si prepara ad una grande rivoluzione. L’ultima Vauxhall Astra è uscita dalla linea nello stabilimento dell’azienda a Ellesmere Port nel Cheshire mentre i lavoratori celebrano il suo 60° anniversario e si preparano per un futuro elettrico. Ellesmere Port è stato aperto nel 1962 e ha iniziato come stabilimento di produzione per Vauxhall Viva. Da allora ha prodotto modelli iconici della gamma Vauxhall, tra cui la Chevette e le successive generazioni di Vauxhall e Opel Astra.

Stellantis: Ellesmere Port sarà il primo sito di sole auto elettriche del gruppo

In totale, oltre 5,2 milioni di veicoli sono usciti dalle linee di produzione negli ultimi 60 anni. Questo importante anniversario arriva quando Ellesmere Port si prepara per un aggiornamento di 100 milioni di sterline per diventare il primo stabilimento Stellantis a produrre esclusivamente modelli elettrici a batteria, dall’inizio del prossimo anno.

La popolare Vauxhall Combo-e e il suo equivalente Opel saranno alcuni dei primi veicoli elettrici ad essere prodotti a Ellesmere quando lo stabilimento riaprirà, insieme ai furgoni Peugeot e-Partner e Citroen e-Berlingo. Ellesmere Port produrrà anche una gamma di veicoli passeggeri dei marchi Stellantis, tra cui Vauxhall Combo-e Life, Opel Combo-e Life, Peugeot e-Rifter e Citroen e-Berlingo MPV.

Questi veicoli commerciali leggeri, e le loro varianti, sono tutti alimentati da un motore da 100 kW (136 CV) con una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. Possono essere caricati fino a 100 kW e impiegano solo 30 minuti per caricarsi da zero all’80%, con una portata fino a 174 miglia.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Negli ultimi 60 anni, Ellesmere Port è diventata una delle grandi fabbriche automobilistiche britanniche, producendo alcune delle auto più popolari sulle strade attraverso le generazioni. Con la chiusura di un’era, non vediamo l’ora che arrivi una nuova era elettrica a Ellesmere, con il sito che diventerà il primo stabilimento Stellantis a produrre esclusivamente veicoli elettrici.”

L’aggiornamento dell’impianto fa anche parte dell’impegno di Stellantis di diventare un gruppo carbon neutral, a livello globale, entro il 2038 e di dimezzare la propria impronta di carbonio entro il 2030, sulla base dei dati del 2021.

Con oltre 90 anni di storia della produzione nel Regno Unito, Vauxhall è attualmente l’unico marchio automobilistico mainstream a produrre furgoni in Gran Bretagna. Oltre allo stabilimento di Ellesmere Port, Stellantis continua a produrre furgoni nella sua fabbrica di Luton, che opera dal 1907 e rappresenta la più antica fabbrica di automobili della Gran Bretagna.

Ti potrebbe interessare: Stellantis punta sul 5G in Brasile per l’automazione in fabbrica

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!