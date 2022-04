Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa c’è di vero nel cambio di nome

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale che la nuova Alfa Romeo Giulia si farà e sarà solamente elettrica. La seconda generazione del celebre modello della casa automobilistica del Biscione non arriverà però molto presto. Si parla del 2026 per il suo debutto se non ci saranno altri ritardi. Prima infatti è atteso un restyling dell’attuale generazione che dovrebbe debuttare già nei prossimi mesi. A proposito della futura generazione, nei giorni scorsi è trapelata una voce secondo cui con la sua futura versione di questo modello cambierà nome.

Ci sarà davvero un cambio di nome per la nuova Alfa Romeo Giulia?

Qualcuno ha ipotizzato che la nuova Alfa Romeo Giulia possa chiamarsi in futuro GTV. In effetti nei mesi scorsi il numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato aveva parlato di una GTV, ma in riferimento a future auto sportive che avrebbero arricchito la gamma dello storico marchio milanese nel caso in cui le cose fossero andate per il verso giusto in termini di aumento di vendite, di immagine e di redditività.

A noi francamente che la nuova Alfa Romeo Giulia possa cambiare nome e diventare Alfa Romeo GTV sembra un po’ strano. Non è una voce che per il momento trova troppe conferme. Sempre secondo queste voci si dice anche che la vettura potrebbe subire un cambiamento anche di stile passando dall’essere una classica berlina a 3 volumi a diventare una shooting brake con una maggiore altezza da terra in stile Porsche Taycan Cross Turismo o Taycan Sport Turismo.

Anche questo ci lascia perplessi dato che Il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos aveva detto nei mesi scorsi che non ci sarebbero stati rivoluzioni per Giulia ma solo una naturale evoluzione.

Nel corso di una recente intervista, Imparato aveva detto che la nuova piattaforma STLA Large che sarà utilizzata dalla nuova Alfa Romeo Giulia, si presterebbe bene al lancio di una duplice versione di Giulia. In quel caso si era parlato di una Station Wagon da affiancare ad una sportiness ma si trattava comunque di semplici idee, dato che il progetto per la seconda generazione al momento non sarebbe nemmeno partito o comunque sarebbe ancora ai primordi.

Sicuramente in casa Alfa Romeo si sta pensando a quale futuro dare ad Alfa Romeo Giulia con la sua seconda generazione. Naturalmente la speranza di tutti è che la sua gamma possa essere ancora più ricca e completa di quanto non sia stata quella attuale che aveva una sola variante: la classica berlina sedan a 3 volumi.

Affiancare a questa versione anche una seconda variante, a prescindere che si tratti di una Shooting Brake o di una classica Station Wagon, potrebbe rappresentare una ottima soluzione per permettere a questo modello di conquistare nuove quote di mercato in un segmento premium del mercato auto che a livello globale potrebbe ancora regalare buone soddisfazioni a questa auto in futuro.

