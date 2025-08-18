Nuova Alfa Romeo 164: ecco come sarebbe in versione moderna

Nuova Alfa Romeo 164 è l’ultimo render del creatore digitale Mirko del Prete che su Instagram ha pubblicato alcune immagini della sua personalissima reinterpretazione in chiave moderna del celebre modello. Ricordiamo che la 164 prodotta tra il 1987 e il 1997 nello stabilimento di Arese, rappresentava l’ammiraglia della casa italiana dell’epoca, erede di Alfa 6, Alfetta e Alfa 90. Sviluppata sul pianale Tipo 4 condiviso con Fiat Croma, Lancia Thema e Saab 9000, fu l’ultimo modello interamente concepito da Alfa Romeo prima dell’acquisizione da parte di Fiat.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo 164 in versione moderna

Disegnata da Pininfarina, si distingueva per il frontale spiovente, la linea a cuneo e l’aerodinamica avanzata (Cx 0,30). L’abitacolo ampio e tecnologico offriva comfort e numerose dotazioni opzionali, mentre la gamma motori comprendeva soluzioni Twin Spark e V6, con trazione anteriore e motore trasversale.

Mirko del Prete nella sua reinterpretazione sulla nuova Alfa Romeo 164 si è chiaramente ispirato al modello originale con alcune modifiche per renderela più attuale e moderna. Nel render ci sono anche alcune immagini degli interni ripensati e resi attuali. Ovviamente sono in tanti tra i fan del biscione a sognare il ritorno di un modello di questo tipo nella gamma della casa automobilistica milanese.

Purtroppo però appare assai difficile che ciò possa accadere dato che Alfa Romeo per aumentare le sue vendite in maniera vertiginosa asseconderà le mode del modello lanciando una serie di SUV e crossover con la stessa nuova Alfa Romeo Giulia che a quanto pare verrà modificafa nello stile rinunciando a quello attuale da classica berlina sedan e avvicinandosi al mondo dei crossover.