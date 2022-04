Alfa Romeo B-SUV: c’è chi lo immagina così

Alfa Romeo B-SUV è il prossimo modello che debutterà nella gamma della casa automobilistica del Biscione dopo Alfa Romeo Tonale. Il suo debutto è previsto verso la fine del 2023, ma non possiamo escludere che bisognerà aspettare almeno sino al 2024 per vedere questo modello dal vivo.

A proposito di questa auto, oggi vi mostriamo un nuovo render del designer Avarvarii pubblicato dal magazine automobilistico britannico Autoexpress nelle scorse ore che mostra quello che sarà l’aspetto di questo futuro modello dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo B-SUV: sarà questo l’aspetto del futuro modello de Biscione?

In questo render l’autore ha tratto ispirazione dal teaser relativo al B-SUV di Jeep che sarà gemellato con questa auto. Infatti le due vetture non solo avranno la stessa piattaforma ma saranno anche fabbricate nello stesso stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia.

Questo modello è considerato come un veicolo fondamentale per il futuro di Alfa Romeo forse anche più di Alfa Romeo Tonale. Infatti si tratterà della futura auto d’ingresso alla gamma del Biscione con un prezzo inferiore ai 30 mila euro e che dunque dovrebbe diventare in breve tempo la vettura più venduta tra tutte quelle presenti nella gamma dello storico marchio milanese. Si prevede che il SUV sarà prodotto in circa 100 mila unità all’anno.

Questo inoltre sarà anche il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato nel corso del 2024. Ricordiamo però che Imparato ha promesso che questa vettura sarà disponibile anche in versioni con motore ibrido. Sempre secondo indiscrezioni nei prossimi giorni il progetto relativo al design di questo SUV dovrebbe essere completato dal capo del design dello storico marchio milanese, lo spagnolo Alejandro Mesonero Romanos.

Questa dunque sarà la prima auto completamente realizzata dal nuovo designer del Biscione e dal suo team. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno su questo atteso modello e soprattutto se finalmente sarà svelato il nome di questa auto che al momento molti pensano si possa chiamare Alfa Romeo Brennero anche se il nome deve ancora essere ufficializzato e dunque non si possono escludere sorprese.

Alfa Romeo B-SUV sarà il terzo di quattro SUV nella gamma di Alfa Romeo. Infatti oltre a Tonale e STelvio nel 2027 è atteso un quarto modello di segmento E che sarà la nuova top di gamma per il brand premium di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa c’è di vero nel cambio di nome che potrebbe arrivare con la seconda generazione della berlina

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!