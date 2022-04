Lancia Crossover: spunta un altro nome

Lancia Crossover sarà il secondo modello ad arrivare nella gamma della casa automobilistica piemontese nei prossimi anni dopo la nuova generazione della city car Ypsilon. Il debutto di questo modello a lungo indentificato con il nome di nuova Lancia Aurelia sarà il 2026. Questa auto sarà il primo modello del marchio premium di Stellantis ad essere prodotto solo in versione completamente elettrica.

Lancia Crossover: ecco quale potrebbe essere il nome di questo modello oltre ad Aurelia

Lancia Crossover sarà una vettura di segmento C che il CEO di Lancia Luca Napolitano ha indicato con il termine di Fastback, che avrà una lunghezza intorno ai 450 cm e la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. L’auto sarà realizzata su piattaforma STLA Medium al pari della futura Lancia Delta che invece arriverà nel 2028.

A proposito di questo modello, nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni sul nome. In passato lo stesso Napolitano aveva definito questa auto nuova Lancia Aurelia ma il numero uno di Lancia aveva per specificato che si trattava di un nome provvisorio. Infatti c’era ancora indecisione su come chiamare questa auto a differenza degli altri due modelli i cui nomi invece sono certi al 100 per cento.

Nelle scorse ore, dopo che Napolitano ha ufficialmente annunciato il piano di rilancio del brand per i prossimi 10 anni, le indiscrezioni attorno a questo marchio hanno iniziato a moltiplicarsi. Una di queste voci fa riferimento proprio al nome del futuro Lancia Crossover. Si vocifera che l’altro nome in pole position per essere utilizzato per questo modello possa essere quello di Lancia Athena.

Come diciamo sempre in questi casi, trattandosi di voci tutt’altro che sicure, occorre prendere la notizia per quello che è e cioè una semplice indiscrezione. Probabilmente in questo momento nemmeno lo stesso Luca Napolitano è ancora sicuro di come si chiamerà questa auto.

Quello che è certo è che si tratterà di un modello che rappresenterà una vera novità e che non deriverà da nessun altro modello tra quelli che fanno parte della storia di Lancia a differenza di Ypsilon e di Delta.

Tempo per decidere il nome non manca dato che ci vorranno almeno 4 anni prima di vedere questa auto. Ricordiamo infine che in Europa questa auto per via delle sue caratteristiche dovrebbe essere il modello che garantirà a Lancia il maggior numero di immatricolazioni.

Ti potrebbe interessare: Nuova Lancia Ypsilon: altra ipotesi dal web su quello che sarà il futuro aspetto del celebre modello quando la nuova generazione sarà divenuta realtà

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!