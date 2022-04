Stellantis ha concluso il primo trimestre con ottimi risultati in Sud America

Stellantis ha concluso il primo trimestre del 2022 alla guida del mercato automobilistico e dei veicoli commerciali leggeri in Sud America, occupando la prima posizione nei tre maggiori mercati della regione: Brasile, Argentina e Cile.

In Brasile, il gruppo automobilistico italo-francese continua guidare e ha registrato oltre 125.000 immatricolazioni accumulate da gennaio a marzo, raggiungendo una quota di mercato pari al 33,2%. Fiat è stato il brand che ha venduto maggiormente per il 15º mese consecutivo a marzo, superando le 79.000 unità vendute da inizio anno e con una quota del 21% sul totale delle vendite.

Stellantis: oltre 125.000 immatricolazioni registrate in Brasile nel primo trimestre del 2022

Il pick-up Fiat Strada continua ad essere il veicolo più venduto nel paese, con 21.693 unità vendute nei primi tre mesi dell’anno corrente. Anche la Fiat Mobi è stata tra i 10 modelli più venduti nel grande paese sudamericano, con 13.326 esemplari da inizio anno fino a marzo. Jeep ha chiuso il trimestre con oltre 30.000 immatricolazioni e una quota di mercato pari all’8%.

La Jeep Compass (14.139 unità) e il Renegade (11.018 unità) sono stati tra i 10 best-seller in Brasile. Anche il Commander ha ottenuto risultati eccezionali, piazzandosi al primo posto nel segmento D dei SUV con 4886 esemplari.

Peugeot ha venduto 9841 unità nel primo trimestre, con una quota pari al 2,6%, mentre Citroën ne ha vendute 54 82 (1,5% di share). Buoni risultati anche per Ram che ha venduto 392 veicoli. Il Ram 2500 Laramie si è posizionato al secondo posto nel suo segmento da oltre 400.000 R$.

Stellantis prosegue con una forte crescita anche in Argentina dove ha accumulato oltre 38.000 immatricolazioni da gennaio a marzo, pari al 38% del mercato locale. Anche qui Fiat è stato il brand che ha venduto maggiormente con oltre 18.000 immatricolazioni e una quota del 18,2%. Al secondo posto troviamo Peugeot con oltre 11.000 unità e una quota dell’11,2%.

Citroën ha superato le 4600 unità vendute (4,6% di quota), Jeep ha consegnato oltre 3000 veicoli (3,4%), Ram 379 e DS 203. Tra le 10 vetture più vendute in Argentina nel trimestre, tre sono state di Stellantis: la Fiat Cronos continua ad essere quella più apprezzata dagli automobilisti argentini con oltre 14.000 unità vendute, seguito dalla Peugeot 208 che ha totalizzato circa 7300 esemplari.

Nella classifica dei tre best-seller nel segmento SUV, spiccano due prodotti di Stellantis: la Citroën C4 Cactus con oltre 2500 unità vendute e il Jeep Renegade con oltre 2400 esemplari.

Il gruppo automobilistico italo-francese ha guidato anche il mercato cileno nel trimestre con 12.546 veicoli e una quota dell’11,4%. Peugeot ha registrato oltre 6000 immatricolazioni (5,5% del mercato) mentre Citroën ha superato le 2000 vendite (1,83%). Anche Ram ha registrato oltre 1600 unità (1,46%).

Gli altri marchi di Stellantis si sono comportati nel seguente modo: Opel con 1342 unità, Jeep con 1056 esemplari, Fiat con 331 e DS con 93.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!