FIAT Topolino 2023: arriva il fratello di Citroën AMI e Opel Rocks-e

Arrivano novità molto interessanti da Fiat. Secondo una serie di notizie pubblicate da Automotive News Europe, la principale casa automobilistica italiana starebbe preparando una sorpresa. Si tratterebbe di Fiat Topolino, la propria versione del Citroën AMI, un quadriciclo elettrico che attualmente è una delle alternative a emissioni zero più convenienti sul mercato.

Fiat Topolino: la sorella di Citroen Ami sarebbe in arrivo nel 2023

Fiat Topolino sarebbe stata mostrata a numerosi rivenditori del marchio. La vettura arriverà sul mercato il prossimo anno con il nome di Topolino, pseudonimo con cui era conosciuta l’originale FIAT 500 venduta dal 1936 al 1955 (l’attuale FIAT 500 è un remake della FIAT Nuova 500, venduto dal 1957 al 1975).

La nuova FIAT Topolino è stata definita “più raffinata” della Citroën AMI, venduta anche come Opel Rocks-e. Rispetto ai suoi fratelli, l’auto italiana sarà caratterizzata dall’avere una versione cabriolet con tetto in tela, cosa che lo ricollegherà alle attuali 500 e 500X, che hanno anche varianti cabriolet.

Il Topolino sarà prodotto nello stabilimento del gruppo Stellantis di Kenitra in Marocco, che dovrebbe passare dalle 20.000 unità prodotte nel 2022 a tra le 35.000 e le 40.000 unità del prossimo anno grazie all’introduzione del Topolino (l’ Italia è un mercato di grande valore sulle piccole city car, il che spiegherebbe questo notevole aumento della capacità produttiva).

Da un punto di vista tecnico, la vettura dovrebbe essere identica alla Citroën AMI e alla Opel Rocks-e. Pertanto, dovrebbe misurare 2,41 metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e 1,52 di altezza. Inoltre, le sue dimensioni contenute gli permetteranno di offrire un raggio di sterzata di soli 7,20 metri, che lo renderanno ideale per la guida su strade urbane.

Il suo motore elettrico produrrà 8 CV (6 kW) e sarà equipaggiata con un pacco batterie con una capacità di soli 5,5 kWh, anche se la sua leggerezza e prestazioni limitate gli permetteranno di omologare un’autonomia di circa 75 km WLTP.

Ci vorranno 3,5 ore per caricare al 100% su una presa domestica . Inoltre, non è da escludere che abbia anche una variante commerciale, che eliminerebbe il sedile del passeggero. L’AMI Cargo e Rocks-e Kargo offrono un volume di carico di 400 litri e una capacità utile di 140 kg, cifre che probabilmente verranno mantenute nel Topolino commerciale. Vedremo dunque se questa importante novità sarà confermata ufficialmente dalla casa italiana nei prossimi giorni.

