Lancia: andare fuori dall’Europa non è una priorità

Ieri il CEO di Lancia Luca Napolitano ha finalmente confermato ufficialmente quanto aveva già anticipato nei mesi scorsi a proposito del piano di rilancio della casa automobilistica piemontese per quanto concerne i prossimi anni. Una delle cose che la stampa ha chiesto all’amministratore delegato del marchio premium di Stellantis e se in futuro c’era la possibilità di vedere le auto di Lancia anche fuori dai confini europei.

Lancia: per il momento uscire fuori dall’Europa non è considerata una priorità

Napolitano ha risposto a questa domanda dicendo che questa al momento non è una delle priorità della sua casa automobilistica. Al momento infatti per Lancia sarà già importante tornare in Europa da dove manca da diversi anni. Infatti, come sappiamo, l’unica auto che la casa italiana vende in questo momento la city car Ypsilon da alcuni anni viene venduta solo in Italia.

A differenza di Alfa Romeo, Lancia parte da zero quindi punterà ad una politica di piccoli passi. Per questo le auto confermate per il momento sono solo 3. Si vuole evitare di fare il passo più lungo della gamba e questo ovviamente riguarda anche la possibilità di tornare anche in altri continenti. Napolitano non ha escluso del tutto questa possibilità. Ha però specificato che non si tratta di una cosa imminente e che molto dipenderà da come le future auto saranno accolte sul mercato in Europa.

Se le cose andranno per il verso giusto allora sarà possibile ipotizzare il debutto di Lancia in altri continenti oltre ovviamente all’arrivo di nuovi modelli. Per il resto il numero uno del produttore automobilistico sembra avere le idee chiare su cosa fare per rilanciare il marchio. E’ stato chiarito quali saranno i principali pilastri del rinnovo del marchio che oltre ad aumentare le sue vendite dovrà anche ricostruire la sua immagine dopo oltre un decennio di oblio e certamente non si tratta di una cosa facile da fare.

Per quanto riguarda l’Europa, ieri è stato anche ribadito che i primi mercati in cui Lancia farà il suo ritorno saranno Germania e Francia dove la casa italiana punterà a garantirsi un posizionamento che sia soprattutto credibile. Vedremo dunque se le nuove Ypsilon, Aurelia e Delta che ieri sono state confermate ufficialmente riusciranno a riportare in auge un marchio che fa parte della storia dell’automobilismo italiano e non solo.

