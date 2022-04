Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarà secondo Napolitano

Oggi nel corso di un evento tenuto a Torino il CEO Luca Napolitano ha svelato il futuro di Lancia. Si è parlato ovviamente anche della nuova Lancia Ypsilon che sarà un modello fondamentale nel futuro della casa automobilistica piemontese.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarà la vettura secondo Luca Napolitano

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, Luca Napolitano ha dichiarato che arriverà nel 2024 e sarà realizzata su piattaforma CMP. Questo modello sarà ancora una volta centrale nella gamma di Lancia rappresentando una sorta di anticipazione di quelle che saranno le linee e gli elementi cardine delle future auto del brand premium di Stellantis.

La nuova Lancia Ypsilon sarà ancora una berlina a 5 porte compatta, rispetto al modello attuale però aumenterà un poco le sue dimensioni. Ad esempio la lunghezza dovrebbe sfiorare di poco i 4 metri. Per quanto riguarda il suo design ovviamente l’auto sarà molto diversa dal modello attuale.

Questo veicolo avrà un aspetto più elegante, sportivo e maschio rispetto alla versione attuale. L’obiettivo sarà quello di piacere ad una platea più vasta rispetto a quella attuale. Anche perché questa auto sarà venduta in tutta Europa e non solo in Italia come la Ypsilon di oggi.

Napolitano ha anche detto che inizialmente l’auto sarà commercializzata anche in versione ibrida e a benzina. Poi dal 2028 la nuova Lancia Ypsilon diventerà solo elettrica. Questo accadrà quando sarà svelato il restyling di metà carriera il cui debutto è programmato proprio per il 2028 anno in cui la futura generazione avrà già compiuto 4 anni. A quel punto l’intera gamma di Lancia sarà stata completamente elettrificata.

Questo in quanto le altre due auto che la casa automobilistica piemontese ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni arriveranno già fin dall’inizio solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. La futura Ypsilon sarà l’emblema di quelli che sono i tre nuovi pilastri su cui si fonda il nuovo corso di Lancia: Sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità.

Vedremo dunque cos’altro emergerà su questa futura auto nel corso dei prossimi mesi. E’ possibile che entro fine anno vi possa essere un primo assaggio di questa auto attraverso o una versione concept car o qualche teaser che mostreranno quale sarà il suo aspetto.

