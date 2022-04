Alfa Romeo: ecco cosa non quadra nel piano di rilancio

Con le dichiarazioni di Imparato che con il passare delle settimane diventano sempre più numerose, sembra ormai delinearsi quello che sarà il piano di rilancio di Alfa Romeo nei prossimi anni. Il nuovo CEO della casa automobilistica del Biscione ha anticipato tante cose interessanti a proposito del futuro dello storico marchio milanese.

Ecco cosa non quadra fino ad ora nelle dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo

Una delle ultime cose che abbiamo saputo è che Alfa Romeo diventerà il brand premium globale di Stellantis. Questo significa che a differenza di DS Automobiles e Lancia che saranno vendute solo in Europa, il marchio milanese sarà proposto da Stellantis in tutti i principali mercati auto a livello globale. Questo significa anche Cina, Stati Uniti e Medio Oriente.

Questa novità che in un primo momento non era stata annunciata da Imparato ha un po’ scombussolato quelli che sembravano essere i piani iniziali del CEO francese ex numero uno di Peugeot. Infatti alcune auto che sembravano potessero arrivare invece proprio per la natura di brand premium globale del Biscione, non faranno parte in futuro della gamma di Alfa Romeo. Ci riferiamo a vetture quali Alfa Romeo Giulietta e MiTo, che con l’avvento di Stellantis sembravano molto probabili e che invece Imparato ha detto di recente che non torneranno sul mercato.

Si punterà infatti su auto più grandi per poter fare bene in mercati fondamentali come appunto quello cinese o quello americano. Non è un caso dunque che Imparato nei giorni scorsi abbia confermato l’arrivo di un SUV di segmento E più grande di Stelvio. Questo modello, il cui nome al momento è sconosciuto, sarà il quarto SUV ad entrare nella gamma della casa automobilistica milanese dopo Stelvio, Tonale e Brennero.

Essendo i SUV le auto più vendute in questo momento a livello globale sembra logico che Imparato per il rilancio di Alfa Romeo abbia pensato di puntare su di loro. Quello che però non torna sono le prime dichiarazioni di Imparato.

Il CEO a fine 2021 aveva dichiarato che la gamma di Alfa Romeo in futuro non sarebbe stata composta solo da SUV ma anche di berline e auto sportive. Per quanto riguarda le auto sportive abbiamo capito che queste se arriveranno lo faranno dopo il 2027 sempre che nel frattempo il marchio sia stato rilanciato. Inoltre queste auto sportive, si sono fatti i nomi di Duetto e 33 Stradale, torneranno ma solo in edizione limitata.

Quando invece alle berline, non si capisce a quale modello Imparato si possa essere riferito. Infatti con l’addio di MiTo e Giulietta, l’unica berlina presente nella gamma della casa automobilistica del Biscione sarà Alfa Romeo Giulia. Questa vettura è stata confermata anche per una seconda generazione che sarà completamente elettrica e non arriverà prima del 2026.

A dire il vero però sembra un po’ poco la sua presenza per giustificare quanto detto da Imparato che aveva confermato la presenza di berline e non solo SUV nella futura gamma del Biscione. E allora ecco che potrebbe esserci qualche sorpresa.

Ci riferiamo ad una nuova berlina di segmento E che potrebbe rappresentare una rivale di BMW Serie 7 e potrebbe permettere insieme al futuro E-SUV ad Alfa Romeo di sfondare definitivamente nel segmento premium facendo breccia nei clienti di mercati quali Cina e Stati Uniti.

Di questa auto Imparato non ha parlato espressamente. Si è limitato a dire che in futuro Alfa Romeo avrebbe provato a fare concorrenza a vetture quali BMW X5, X6 e Serie 7.

Se la concorrenza alle prime due la farà certamente il futuro E-SUV che debutterà nel 2027, alla terza invece potrebbe fare concorrenza una nuova GTV nelle vesti di berlina coupé a 4 posti di grandi dimensioni e con motore totalmente elettrico. L’auto non arriverebbe sul mercato prima del 2028. Vedremo se le cose andranno effettivamente così per la casa automobilistica milanese.

