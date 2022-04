Jeep: i SUV 4xe dominano anche a marzo in Italia

Jeep continua a stupire in Italia grazie ai suoi modelli della gamma 4xe. Infatti la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ancora una volta a marzo ha dominato la classifica delle vendite di veicoli ibridi nel nostro paese. Grazie agli ottimi risultati conseguiti da Renegade, Compass e Wrangler, il brand statunitense ha conquistato la leadership nel segmento delle auto a basse emissioni.

Grazie a Renegade, Compass e Wrangler Jeep domina in Italia nel segmento dei veicoli a basse emissioni

I tre modelli ibridi hanno consentito a Jeep di conquistare una quota del 15,8 per cento. Si tratta dunque di un ottimo risultato che conferma la bontà di questi prodotti che continuano ad essere scelti in massa dai clienti italiani. Tra l’altro la situazione è destinata a migliorare ulteriormente con l’arrivo ormai imminente della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe. Il SUV arriverà per dare manforte a Renegade, Compass e Wrangler permettendo alla casa americana di Stellantis di conquistare nuove quote di mercato.

Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italia ovviamente è molto soddisfatto di questo risultato. Il manager di Stellantis afferma che il risultato di marzo è coerente con quanto registrato nel corso del 2021 dalla casa americana nel nostro paese. Grosso ha pure dichiarato che lui e la sua azienda non vogliono fermarsi e che per i prossimi mesi hanno in programma di lanciare novità interessanti. Infatti sono in arrivo servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica. Vedremo dunque nelle prossime settimane se arriveranno nuovi dettagli su quella che sarà in proposito la futura strategia del costruttore americano di Stellantis.

