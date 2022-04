Fiat Strada si conferma auto più venduta a marzo in Brasile

Fiat Strada continua ad essere l’auto più venduta in Brasile anche nel mese di marzo che si è da poco concluso. Il pick-up della principale casa automobilistica italiana, che è già stato il modello con il maggior numero di immatricolazioni a gennaio e febbraio, ha registrato 7.567 unità vendute nell’ultimo mese, secondo i dati ufficiali di vendite. Questo numero rappresenta un aumento del 2 per cento delle vendite rispetto a febbraio.

Fiat Strada: anche a marzo si conferma auto più venduta in Brasile

Il secondo modello più venduto nel paese a marzo è stata la Hyundai HB20, che ha venduto 6.908 unità. Un altro modello di Fiat, la city car Mobi, compare al terzo posto della classifica del mese, con 6.581 unità immatricolate. Il modello è responsabile del maggiore aumento delle vendite rispetto a febbraio, con un impressionante 56 per cento di vendite in più.

La Volkswagen T-Cross è quarta nella classifica dei bestseller del mese di marzo, con 6.547 immatricolazioni, seguita da due modelli GM, la Chevrolet Onix e la Chevrolet Tracker, che hanno venduto rispettivamente 5.419 e 4.748 unità. La Jeep Compass è stato il settimo modello con il maggior numero di consegne nel mese, 4.724 in totale.

Un altro modello Fiat, il pickup Toro, compare all’ottavo posto nella classifica delle auto più vendute, con 4.442 targhe. La Toyota Corolla Cross è nona nella lista, con 4.318 vendite a marzo. La lista delle dieci più vendute del mese ha ancora la Hyundai Creta, che aveva 4.238 unità vendute, praticamente eguagliando il numero di febbraio.

Se facciamo riferimento alla classifica di vendita dei marchi, Fiat continua ad essere quella con il maggior numero di auto vendute, con 28.980 unità vendute a marzo, che equivalgono al 21,5 per cento del mercato.

Generel Motors, con 19.189 unità immatricolate, è al secondo posto in questa lista, mentre Toyota, che ha venduto 16.995 auto nel 2022, chiude la lista dei tre marchi con il maggior numero di vendite nel mese. Per Fiat Strada dunque continua il momento d’oro in Brasile. Ricordiamo che anche nel 2021 la vettura di Fiat è stata l’auto più venduta in assoluto in quel paese.

1° – Fiat Strada – 7.567

2° – Hyundai HB20 – 6.908

3° – Fiat Mobi – 6.581

4° – Volkswagen T-Cross – 6.581

5° – Chevrolet Onix – 5.419

6° – Chevrolet Tracker – 4.748

7° – Jeep Compass – 4.724

8° – Fiat Toro – 4.442

9 – Toyota Corolla Cross – 4.318

10 – Hyundai Creta – 4.238

