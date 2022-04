La Fiat Panda è la vettura più venduta a marzo in Italia

Domina anche nel mese di marzo, in Italia, la Fiat Panda. Le vendite premiano l’apprezzata utilitaria del costruttore torinese, tanto da porla al vertice delle vetture più vendute nel nostro Paese. La Fiat Panda introduce quindi una conferma ulteriore, risultando il modello più venduto anche nel mese di marzo appena conclusosi grazie a ben 10.209 vetture immatricolate che gli valgono un primissimo posto davanti alla Citroen C3 che rimane comunque piuttosto indietro con circa 5mila vetture consegnate nel solo mese di marzo.

Ancora una volta, ai vertici della classifica che vede la Fiat Panda davanti a tutti e un podio costituito da vetture appartenenti a marchi di casa Stellantis c’è anche la “solita” Lancia Ypsilon. La city car di casa Lancia, unica vettura del listino attuale dell’iconico costruttore, riesce a totalizzare 3.608 vetture immatricolate nel solo mese di marzo calando leggermente il dato complessivo rispetto al precedente mese di febbraio.

La Fiat Panda si conferma al vertice delle vetture più vendute

La Fiat Panda rimane quindi la solita conferma in termini di vetture vendute. Alle sue spalle, e di quelle di Citroen C3 e Lancia Ypsilon, troviamo al quarto posto la Dacia Sandero seguita da Ford Puma, Peugeot 208, Toyota Yaris, Dacia Duster e Renault Captur: tutte concentrate nel giro di poche centinaia di immatricolazioni di differenza. La top ten è invece chiusa da un altro modello di un marchio appartenente al Gruppo Stellantis: si tratta della Jeep Compass che riesce ad immatricolare a marzo 2021 ben 2.371 unità.

Il successo della Fiat Panda va ricercato anche nel dato cumulativo che interessa i primi tre mesi del 2021. Il dato, in questo caso, risulta vicino alle 30mila unità immatricolate col podio che in questa classifica vede alle spalle della Fiat Panda la Lancia Ypsilon seguita dalla Dacia Sandero: Citreon C3, seconda a marzo, guadagna il quinto posto dietro alla Ford Puma.

Va poi sottolineato che nel mese di marzo, la top 50 delle vetture vendute non include veicoli elettrici: la Nuova 500 Elettrica ha registrato, ad esempio, un importante crollo delle immatricolazioni in accordo con le sole 495 unità immatricolate contro le 1.057 dello stesso mese del 2021. In questo modo la city car realizzata a Mirafiori è stata battuta da Tesla Model Y, che a marzo ha venduto 678 unità, e anche dalla Dacia Spring con 516 unità immatricolate. In ogni caso il dato cumulativo dei primi tre mesi dell’anno premia la Nuova 500 Elettrica, sebbene i distacchi con le altre posizioni si siano ridotti.

