Nuova Dodge Hornet: ecco quando parte la produzione

Nei mesi scorsi vi abbiamo anticipato che Stellantis a Pomigliano oltre alla Fiat Panda e ad Alfa Romeo Tonale avrebbe prodotto un terzo modello: la nuova Dodge Hornet. A proposito di questa auto nelle ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo cui la sua produzione presso lo stabilimento campano del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA partirà a giugno.

A giugno dovrebbe partire la produzione della gemella di Tonale: la nuova Dodge Hornet

La nuova Dodge Hornet sarà davvero molto simile ad Alfa Romeo Tonale. Come vi mostriamo in questi render, la vettura sarà praticamente gemella del SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione. A parte i badge del marchio americano di Stellantis saranno poche le differenze tra le due auto. Dagli Stati Uniti però si dice che la vettura di Dodge potrebbe avere qualche cavallo in più di potenza nella versione top di gamma che forse avrà 280 cavalli contro il 270 dell’auto di Alfa Romeo.

La nuova Dodge Hornet inoltre sarà un po’ meno rifinita e raffinata rispetto ad Alfa Romeo Tonale. Di contro però si dice che l’auto possa costare di meno. Si vocifera che negli Stati Uniti questo SUV possa partire da un prezzo intorno ai 30 mila dollari per poter essere proposta ad un prezzo simile a quello dei suoi diretti concorrenti.

Ricordiamo che la nuova Dodge Hornet sarà venduta solo in Nord America. I paesi in cui il SUV dovrebbe arrivare sono Stati Uniti, Canada e forse anche il Messico. In Europa invece non vedremo mai questo modello dato che il brand americano dalle nostre parti non è molto conosciuto.

Grazie alle vendite che questo modello garantirà Stellantis potrà realizzare le famose economie di scala che dovrebbe portare risparmi importanti per il gruppo automobilistico che quando è nato ha detto chiaramente che aveva la riduzione dei costi come uno dei suoi principali obiettivi.

Tornando alla nuova Dodge Hornet, sicuramente nelle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni sulla gemella di Alfa Romeo Tonale. Molto probabilmente conosceremo finalmente quello che sarà il suo aspetto reale e così capiremo con sicurezza quali saranno le principali differenze rispetto alla vettura della casa automobilistica del Biscione.

