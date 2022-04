Fiat Panda elettrica: nel 2023 parte la produzione in Serbia?

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Serbia potrebbe avviare la produzione di una versione elettrica della nuova Fiat Panda elettrica nello stabilimento di Kragujevac nel 2023, secondo quanto riportato dai media locali.

Fiat Panda elettrica: in Serbia dicono che la sua produzione partirà a Kragujevac nel 2023

“Informazioni non ufficiali del governo hanno segnalato che l’azienda rimarrà in Serbia e che inizierà a produrre modelli elettrici nel 2023, molto probabilmente Fiat Panda”, ha dichiarato Zoran Miljkovic, leader del sindacato Samostalni Sindikat presso la fabbrica, nelle scorse ore.

Fiat Chrysler Serbia, divisione locale del gruppo Stellantis, ha ripreso le operazioni nel suo stabilimento di Kragujevac a gennaio dopo un’interruzione di 50 giorni causata dalla carenza di parti. Secondo Miljkovic, la produzione è stata nuovamente interrotta e non riprenderà almeno fino al 12 aprile. “Per il mese di aprile, l’azienda prevedeva di operare solo da due a tre giorni lavorativi”, ha aggiunto Miljkovic.

A febbraio, il primo ministro Ana Brnabic si è detta ottimista che la principale casa automobilistica italiana non sposterà la sua produzione dalla Serbia. In precedenza, un altro leader sindacale serbo ha dichiarato di aspettarsi che la società avvii la produzione di una versione ibrida del suo modello Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac nel 2022.

Ricordiamo che nei giorni scorsi era stato ufficialmente confermato che la nuova generazione di Panda non sarebbe stata più prodotta nello stabilimento di Pomigliano come invece avviene con la versione attuale che continuerà ad essere prodotta in quella fabbrica fino al 2026. Questo significa che le due auto per alcuni anni convivranno nella stessa gamma.

Ricordiamo che anche Fiat il prossimo anno dovrebbe anche avviare la produzione di un nuovo B-SUV in Polonia. Questo modello sarà costruito su piattaforma STLA Small nello stabilimento Stellantis di Tychy. Vedremo dunque se nei prossimi giorni queste voci troveranno conferma ufficiale. Che questa auto potesse essere costruita in Serbia era già trapelato nei giorni scorsi. Si diceva infatti che questa auto avrebbe potuto trovare casa in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’Est Europa. In precedenza si era parlato anche del sito di Trnava in Slovacchia.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: il pickup compatto della casa italiana si conferma auto più venduta a marzo in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!