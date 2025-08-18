ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: si intensifica la corsa al titolo

La lotta per il titolo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” 2025 ha preso ulteriore slancio durante l’ADAC Saarland-Pfalz Rallye nel fine settimana. Con la sua seconda vittoria stagionale, il pilota belga Tom Heindrichs si è portato a otto punti dall’attuale leader del campionato Alex “Sito” Español. Lo spagnolo ha concluso al quarto posto la gara su asfalto intorno a St. Wendel. Il pilota tedesco Kilian Nierenz e l’olandese Fabian Kamermans si sono nuovamente distinti, conquistando gli altri due posti sul podio nella quarta gara della stagione.

Si intensifica la corsa al titolo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” 2025

Tom Heindrichs e il copilota Jonas Schmitz hanno preso il comando fin dall’inizio. A differenza del recente Rallye Vosges Grand-Est, tuttavia, il fratello del campione del mondo rally Thierry Neuville non ha avuto vita facile, ma ha dovuto lottare duramente per la vittoria. “Ci siamo concentrati principalmente sugli spagnoli e abbiamo cercato di non rischiare forature o altri danni alla vettura. Ha funzionato bene. Siamo molto contenti della vittoria e di essere riusciti a colmare il distacco dalla vetta della classifica. Nel complesso, siamo sulla strada giusta”, ha detto Heindrichs.

Kilian Nierenz e la sua copilota Milena Raithel hanno offerto ancora una volta una prestazione impeccabile. Con una guida costantemente veloce e tre vittorie di tappa, i bavaresi hanno festeggiato il loro terzo podio della stagione in corso e il loro miglior risultato nell’ADAC Opel Electric Rally Cup con il secondo posto. “Non poteva andare meglio. Il nostro obiettivo era quello di avvicinarci sempre di più nel corso della stagione e aumentare la pressione sui leader. Siamo molto contenti che stia andando così bene”, ha dichiarato Nierenz, che attualmente è terzo in classifica, a 14 punti da Español.

Fabian Kamermans e Stefan Müller si sono classificati terzi. “È stato un rally difficile. Oggi abbiamo perso un po’ di velocità. Quindi è ancora più soddisfacente essere riusciti a salire sul podio”, ha dichiarato Kamermans dopo aver tagliato il traguardo sabato. Alla fine, è stata una gara molto serrata per il duo olandese. Con i tempi più veloci nelle ultime due speciali, inclusa la “Power Stage”, Alex Español e il copilota Borja Odriozola si sono avvicinati di nuovo a loro e alla fine hanno mancato il podio per soli 0,8 secondi. Con un sesto posto alle spalle degli esperti Christian Lemke/Pascal Raabe, i fratelli Arwed e Aaron Jungnickel hanno ottenuto il loro miglior risultato finora nell’ADAC Opel Electric Rally Cup.

La nuova Opel Mokka GSE Rally ha debuttato in Germania all’ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Nell’ambito del programma di sviluppo della potente auto da corsa elettrica da 207 kW (280 CV), la leggenda delle corse Opel Volker Strycek e il copilota Conny Nemenich hanno completato alcune prove speciali a bordo della prima auto da rally sviluppata secondo il regolamento FIA eRally5.

Per il quinto appuntamento stagionale, i team dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” si recheranno in Francia il primo fine settimana di settembre. Il Rallye Mont-Blanc Morzine è un evento imperdibile nel calendario della prima competizione monomarca rally elettrica al mondo.