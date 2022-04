Alfa Romeo Tonale: il SUV arriva nell’Autodromo di Monza

Alfa Romeo Tonale è il nuovo SUV di segmento C del Biscione che dopo molti anni abbiamo ufficialmente conosciuto lo scorso 8 febbraio. La casa automobilistica del Biscione ha deciso di utilizzare la sua nuova vettura per omaggiare l’Autodromo di Monza che quest’anno festeggia il suo centesimo anniversario. In un viaggio iniziato dallo stabilimento di Pomigliano e che vedrà come tappa di arrivo il Museo La Macchina del tempo di Arese, la vettura è arrivata all’autodromo di Monza.

Alfa Romeo all’autodromo di Monza per i 100 anni del famoso circuito automobilistico

Alfa Romeo Tonale è stato l’ospite d’onore della seconda edizione dello storico Festival del Club ACI Storico. Il SUV del Biscione ha fatto da apripista alle oltre 360 auto presenti. Tanti i personaggi che fanno parte della storia di questo autodromo presenti in questa occasione: Andrea de Adamich, Carlo Facetti, Giorgio Francia e Gianni Giudici.

Tra le auto di Alfa Romeo che hanno partecipato segnaliamo la 33TT3 del 1971, la F1 183T del 1983 e la Tipo 33/2 Fleròn del 1967.

Alfa Romeo Tonale nei giorni scorsi è stato protagonista dell’avvio della produzione che entrerà a regime dal prossimo mese di maggio. Lo sbarco in concessionaria avverrà a partire da inizio giugno. Le vendite della versione di lancio “Edizione Speciale” sono già partite. Il SUV in questa particolare variante ha un prezzo di 39 mila euro.

Ricordiamo inoltre che il CEO Jean Philippe Imparato si aspetta circa 20 mila immatricolazioni per il SUV nel 2022. A regime dovrebbero venire prodotte 40 – 45 mila unità di questo modello. Ovviamente se il mercato lo richiederà sarà possibile produrne anche di più. Vedremo dunque come andranno le cose per il nuovo modello dello storico marchio milanese.

