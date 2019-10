Foto spia Alfa Romeo Giulia e Tonale, Ferrari F8 Spider e nuova Lancia Ypsilon Monogram: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana legate al mondo Alfa Romeo, al gruppo FCA ed ai vari marchi, italiani ed americani, dell’azienda. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 7 ad oggi domenica 13 ottobre, abbiamo registrato diverse news molto interessanti.

In particolare, si è parlato molto di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Tonale. I due modelli, che rappresentano il presente ed il futuro di Alfa Romeo, sono stati al centro di diverse foto spia che ci anticipano le novità del restyling della berlina e il design della versione di serie del C-SUV in arrivo il prossimo anno.

Da segnalare, inoltre, i primi avvistamenti della nuova Ferrari F8 Spider, che continua i test in strada in attesa delle consegne previste per il 2020, e della nuova generazione di Jeep Grand Cherokee (basata sulla piattaforma Giorgio dello Stelvio) che potrebbe debuttare a novembre.

Tra le novità della settimana c’è da segnalare anche il debutto della nuova Lancia Ypsilon Monogram. Da notare diversi aggiornamenti sugli stabilimenti italiani di FCA che devono fare i conti con tagli alla produzione e cassa integrazione in attesa che il “Piano Italia” entri effettivamente in azione (sarà necessario attendere il 2020).

Di seguito, come sempre, potete consultare il nostro immancabile riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it.

Alfa Romeo

Tra le news della settimana per quanto riguarda casa Alfa Romeo segnaliamo l’arrivo di nuove foto spia dell’Alfa Romeo Giulia restyling. Le foto spia in questione ci confermano che la casa italiana sta testando la nuova versione della sua Giulia che dovrebbe debuttare entro fine 2019.

Intanto, in attesa di conferme ufficiali sul progetto che debutterà solo nel 2021, in questi giorni sono emerse online le prime foto spia del modello di serie dell’Alfa Romeo Tonale, la concept car presentata dalla casa italiana in occasione dell’edizione 2019 del Salone dell’auto di Ginevra e prossima ad entrare in produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Per tutto il mese di ottobre, Alfa Romeo ha reso disponibili le offerte Rosso Alfa Days dedicate a Giulia, Stelvio e Giulietta. Per illustrare tutti i dettagli relativi alle promozioni valide sino alla fine del mese, la casa italiana ha rilasciato, in questi giorni, una serie di nuovi video ufficiali.

In questi giorni, inoltre, è arrivata la conferma ufficiale che Alfa Romeo continuerà ad essere l’Automotive Sponsor della Mille Miglia, evento in programma nel corso del mese di maggio del prossimo anno. L’accordo di sponsorizzazione è di durata pluriennale.

Per quanto riguarda la Formula 1, continua a tenere banco l’argomento del secondo pilota di Alfa Romeo Racing per la prossima stagione. Secondo l’analista di Sky Valsecchi, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni in questi giorni, Giovinazzi merita una conferma. Anche Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing,ha speso parole positive per Giovinazzi aprendo ad una conferma per il prossimo anno.

Fiat

Tra le novità della settimana per il marchio Fiat si segnala il debutto del nuovo Fiat Talento 2020, nuovo model year del veicolo commerciale del marchio italiano che presenta un gran numero di novità, sia all’esterno che all’interno.

Intanto, in Sud America, Fiat ha ampliato la gamma della Fiat Argo Trekking andando ad annunciare il debutto di un nuovo motore che va ad incrementare le potenzialità di uno dei modelli più importanti dell’intera offerta di veicoli della casa italiana.

Ferrari

In questi giorni, Ferrari ha annunciato l’apertura di un nuovo centro Tailor Made a New York con l’obiettivo di continuare a sostenere la diffusione dei centri di personalizzazione delle vetture della casa di Maranello in tutti i principali mercati mondiali.

Segnaliamo anche l’arrivo di un nuovo render che prova ad immaginare una futura Ferrari 812 Tdf, un progetto che potrebbe andare a ricoprire un ruolo importante nella gamma della casa di Maranello nel corso dei prossimi anni. Da notare, inoltre, che, in attesa delle prime consegne in programma nel corso del 2020, in questi giorni ha fatto il suo debutto in strada un prototipo di Ferrari F8 Spider, catturato nelle prime foto spia.

Passiamo ora alla Formula 1. Uno degli argomenti più “caldi” di questi giorni è rappresentato dalla relazione tra Vettel e Leclerc. I due piloti della casa di Maranello, dopo gli eventi delle ultime gare, potrebbero non andare più molto d’accordo. Ecco il parere di Hakkinen sulla situazione che vede come protagonisti i due piloti di Ferrari.

Intanto, Lewis Hamilton ha confermato, in via definitiva, che non è interessato a diventare un pilota Ferrari per il prossimo futuro mettendo così la parola fine ad una lunga serie di indiscrezioni emerse online nel corso delle ultime settimane.

Chiudiamo con le notizie legate al Gran Premio del Giappone chiuso dalla casa di Maranello con un podio ma anche con tanta delusione per la vittoria sfumata. Leclerc si è detto molto deluso per il suo risultato al termine della gara (un sesto posto che rappresenta un piazzamento decisamente al di sotto delle attese della vigilia). Vettel ha sottolineato come l’avvio scadente del GP ha pregiudicato la vittoria ed anche Binotto ha “incolpato” l’inizio della gara per chiarire il risultato ottenuto in questo week end in Giappone.

Maserati

Per quanto riguarda le news di casa Maserati segnaliamo che, in occasione di Auto e Moto d’Epoca 2019 ci sarà la vendita all’asta della Maserati 3500 GT Touring, un esemplare risalente al 1961 che, in passato, è stato utilizzato da Juan Manuel Fangio come vettura privata.

Jeep

In casa Jeep si inizia a parlare della nuova Jeep Wrangler Star Wars Stormtrooper Edition, una nuova edizione speciale che potrebbe essere presentata dalla casa americana nel corso dei prossimi mesi per poi andare ad ampliare la gamma della Wrangler nel 2020. Sempre in tema Wrangler, segnaliamo un nuovo richiamo che coinvolge alcuni esemplari usati da USPS.

In vista della presentazione ufficiale, che potrebbe avvenire nel corso dell’edizione 2019 del Salone dell’auto di Los Angeles in programma il prossimo mese di novembre, un prototipo della nuova generazione di Jeep Grand Cherokee si mostra sulle strade californiane in una veste ancora celata ma che conferma lo stato avanzato di sviluppo.

Tra le news della settimana relative al marchio Jeep segnaliamo anche le quattro stelle ottenute dalla Jeep Cherokee nel test di sicurezza EuroNCAP. Il SUV della casa americana è uno dei pochi modelli ad aver mancato le cinque stelle nel test nel corso del 2019.

FCA

Tra le news della settimana per il gruppo FCA segnaliamo le costanti difficoltà per gli stabilimenti del gruppo. In questi giorni, infatti, FCA ha confermato un nuovo taglio della produzione per lo stabilimento di Melfi che lavorerà a ritmi estremamente ridotti nel corso del mese di ottobre.

Nel frattempo però, il gruppo FCA conferma una riduzione della cassa integrazione per Termoli, stabilimento di produzione di motori e cambi per diversi modelli del gruppo che ha registrato, in queste ultime settimane, un incremento delle richieste.

Da notare, inoltre, l’arrivo di un nuovo appello dei sindacati per lo stabilimento di Pratola Serra. Per i rappresentati dei lavoratori, al fine di garantire il futuro dell’intero sito di produzione, è necessario avviare progetti differenti dai soli motori diesel che, da anni, rappresentano il punto di riferimento dello stabilimento.

In questi giorni, FCA Bank ha svelato le sue nuove Carte di Credito con design dedicato ai singoli brand del gruppo. I clienti che richiederanno una di queste carte di pagamento potranno, quindi, scegliere il design della carta stessa che presenterà il logo del brand preferito.

Per quanto riguarda il tema della fusione tra FCA e Renault, un argomento che ci ha accompagnato per tutta l’estate e che, per ora, si è chiuso in un nulla di fatto, registriamo le dichiarazioni del presidente di Brembo che ha definito il mancato accordo come un’occasione persa.

Intanto, dal Nord America, arrivano le prime informazioni sui consumi di carburante del nuovo RAM 1500 con motore EcoDiesel. Il nuovo veicolo del marchio di FCA si conferma in prima linea per quanto riguarda i consumi di carburante risultando più economico rispetto alle dirette concorrenti.

Secondo quanto riportato da Auto News, che cita a titolo d’esempio la recente multa multimilionaria ricevuta da FCA per i dati di vendita falsificati negli USA, Sergio Marchionne, ex amministratore delegato del gruppo deceduto nel 2018, ha lasciato “un gran casino da ripulire” per la nuova dirigenza del gruppo.

In questi giorni c’è stato anche il debutto della nuova Lancia Ypsilon Monogram, una nuova serie speciale della city car di Lancia che continua ad ottenere eccellenti risultati di vendita in Italia nel corso degli ultimi mesi.

