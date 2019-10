Lewis Hamilton: la Ferrari “non è il mio obiettivo”

Lewis Hamilton afferma che non sta pensando di andare alla Ferrari alla fine della sua carriera, dicendo che non è disposto a rinunciare a tutto il duro lavoro che ha fatto con la Mercedes. Hamilton ha guidato le auto a motore Mercedes per tutta la sua carriera, in primo luogo con la McLaren prima di passare alle Silver Arrows per il 2013. Il britannico è pronto per il suo sesto titolo in questa stagione, avvicinandosi al record stabilito da Michael Schumacher, e sembra improbabile che si trasferisca alla Ferrari. Questo in quanto la Mercedes è la squadra più forte al momento.

Ha detto a Blick: “Per molti la Ferrari è l’ultimo sogno di una carriera. Ma per me non è così. Da quando avevo 13 anni, appartengo alla famiglia Mercedes. Non cambierà quasi nulla.” Hamilton ha anche aggiunto che una mossa alla Ferrari non era qualcosa a cui stava pensando, aggiungendo: “Non proprio. Anche se non ho dubbi che potrei anche cambiare alcune cose in meglio lì. Ma non è questo il mio obiettivo. “Ci sono voluti sei anni per rendere la Mercedes una squadra vincente e mantenerla ai vertici. Ora abbiamo un’atmosfera piena di amore, apprezzamento, ammirazione e rispetto. Non ci arrenderemo tanto facilmente.”

Ti potrebbe interessare: Verstappen pensa di essere”due decimi più veloce” di Lewis Hamilton e Charles Leclerc