Ferrari apre un nuovo centro Tailor Made a New York

Nelle scorse ore, Ferrari ha inaugurato un nuovo centro Tailor Made unico nel suo genere a New York, confermando la lunga tradizione di personalizzazione delle vetture del cavallino rampante che prosegue da moltissimi anni. Questo nuovo centro, inoltre, si unisce a quello presente a Maranello (aperto nel 2011) e a quello di Shanghai (inaugurato nel 2014).

Il nuovo Tailor Made Center aperto nella metropoli statunitense è un’estensione del precedente showroom di Ferrari che è stato ridisegnato e ampliato per dare spazio a cinque supercar del cavallino rampante in esposizione e un’area lounge.

Tailor Made: Ferrari apre un nuovo centro di personalizzazione a New York

Il centro propone una serie di opzioni specifiche per soddisfare le esigenze e i gusti di ogni proprietario Ferrari. In particolare, i possessori di una supercar della casa automobilistica modenese possono scegliere vari tessuti, colori, finiture, pelli e legni così da personalizzare la propria vettura come meglio si vuole.

Se ciò non bastasse, il nuovo centro Tailor Made newyorkese dispone di un Ferrari Atelier il quale offre una gamma specifica di opzioni per rendere la personalizzazione ancor più interessante.

Le tre collezioni previste nel programma Tailor Made di Ferrari sono: Scuderia, Classica e Inedita. La prima è legata al mondo del motorsport e delle competizioni, la seconda è ispirata alla storia e al patrimonio del marchio automobilistico modenese mentre la terza permette ai proprietari di personalizzare il proprio esemplare ai massimi livelli.

Ogni collezione viene aggiornata costantemente dal Ferrari Design Center grazie alla continua ricerca di nuove opzioni e ponendo alla base dei valori fondamentali, quali passione, eleganza ed innovazione.

Ogni cliente che vuole personalizzare la propria supercar viene seguito da un Personal Designer il quale si occupa di valutare gli elementi estetici dell’auto per creare la configurazione finale dei propri sogni. Il nuovo centro Tailor Made di New York si trova presso il 410 di Park Avenue.