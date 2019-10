Mika Hakkinen: “C’è tensione in Ferrari tra i piloti”

Mika Hakkinen ritiene che vi sia una “tensione” crescente tra i due piloti della Ferrari Vettel e Leclerc e che la loro relazione abbia davvero iniziato a deteriorarsi quando il team ha introdotto gli ordini di scuderia. “Dopo essere partito dalla pole position, tutto è andato storto quando ha accettato di dare a Sebastian un rimorchio lungo il rettilineo fino alla prima curva la curva 2”, ha detto Hakkinen su Unibet . “Accettando di dare a Sebastian il comando gli ha aperto l’opportunità di controllare la gara, cosa che ha fatto perfettamente.

Cresce la tensione tra Vettel e Leclerc secondo Mika Hakkinen

“C’è tensione nella Ferrari tra i piloti, e Charles sta imparando alcune lezioni difficili. Compreso il fatto che Sebastian non ha vinto quattro campionati del mondo per caso”, ha aggiunto il finlandese. “Rispetto alla Mercedes, la Ferrari non ha ancora il lavoro di squadra perfetto tra i piloti, e devono farlo se vogliono davvero vincere il campionato di Formula 1 un giorno”. La scuderia del cavallino rampante spera che le cose migliorino negli ultimi Gran Premi di Formula 1 della stagione per poi puntare al titolo nel 2020.

