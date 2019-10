Nuovo Jeep Grand Cherokee: un prototipo avvistato per le strade di Los Angeles

L’attuale generazione del Jeep Grand Cherokee si starebbe preparando a lasciare il mercato visto che la casa automobilistica americana sta testando la nuova generazione. Nelle ultime ore sono state pubblicate sul Web delle nuove foto spia che mostrano un prototipo del prossimo SUV, girare per le strade della Sunset Boulevard a Los Angeles.

Il prototipo catturato in foto presenta una carrozzeria fortemente mimetizzata, quindi purtroppo non riusciamo a vedere nessun dettaglio estetico. Il fotografo ha dichiarato che la vettura ha tentato di fuggire dalla scena di scatto nel momento in cui il conducente ha scoperto della sua presenza.

Jeep Grand Cherokee 2021: il marchio americano continua con i test su strada del nuovo SUV

Tuttavia, non è stato facile in quanto il mulo di prova del nuovo Jeep Grand Cherokee si trovava su una delle strade più trafficate di LA. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate online, la quinta generazione del SUV americano dovrebbe essere svelato ufficialmente durante il Salone di Los Angeles che si terrà il mese prossimo.

Nonostante il pesante camuffamento, possiamo notare anteriormente la presenza dell’iconica griglia a 7 barre utilizzata dal brand di FCA. Purtroppo, Jeep non ha ancora confermato i dettagli del suo Grand Cherokee 2021 ma il fotografo ha dichiarato che il prototipo avvistato a Los Angeles sembrava leggermente più grande del modello attuale, più precisamente con un passo più lungo e un posteriore leggermente più lungo il quale suggerisce che potrebbe essere offerto per la prima volta in una configurazione con 7 posti a sedere.

Un’altra informazione rivelata dal fotografo è che, in fase di accelerazione, il prototipo ha emesso il rombo di un tipico motore a 4 cilindri e un leggero ronzio elettrico durante la frenata. Questo suggerisce che potrebbe esserci la stessa trasmissione ibrida della Wrangler plug-in hybrid.

In ogni caso, ci aspettiamo che il nuovo Jeep Grand Cherokee arrivi sul mercato in una serie di opzioni di motore. Queste includeranno anche un propulsore diesel di nuova generazione (forse un 4 cilindri turbo ad alto rendimento) e un aggiornamento del Pentastar V6 a benzina.

Addetti ai lavori sostengono che la quinta generazione del SUV potrebbe basarsi su una versione modificata della piattaforma Giorgio, usata per costruire le Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ci apettiamo anche un’eventuale versione SRT ad alte prestazioni dotata di un powertrain V6 biturbo da 2.9 litri sviluppato da Ferrari per le versioni Quadrifoglio delle due vetture del Biscione.

Purtroppo, il fotografo non è riuscito a catturare l’abitacolo del veicolo ma ha intravisto un cruscotto di nuova generazione con un quadro strumenti completamente digitale e un ampio display touch disposto nella plancia centrale.