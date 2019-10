Fred Vasseur sostiene Antonio Giovinazzi per il 2020

Nico Hulkenberg è ancora alla ricerca di un posto in Formula 1 per il 2020 a causa del fatto che la Renault lo ha sostituito con Esteban Ocon. Molti pensavano che potesse esserci un’opportunità all’Alfa Romeo, ma Fred Vasseur afferma di essere contento di come si sta comportando attualmente Antonio Giovinazzi. “Prenderemo la decisione molto rapidamente e quando guarderò i risultati, non potrò che pensare che Antonio sta andando molto bene. Le ultime 6-7 gare è stato molto veloce, tanto quanto Kimi Raikkonen e va bene così.”

Frederic Vasseur ha affermato che per il prossimo anno punta su Giovinazzi

“Giovinazzi fa un passo alla volta e sono convinto che può fare molto di più in futuro “, ha detto Vasseur. Se l‘Alfa Romeo non farà firmare Nico Hulkenberg, le sue possibilità di rimanere in Formula 1 diminuiranno rapidamente. Williams potrebbe essere l’unica squadra con un posto libero ma hanno già numerose opzioni per sostituire Robert Kubica. Vedremo dunque quale sarà il futuro del pilota tedesco che ormai da un decennio corre in Formula 1. Giovinazzi dopo una prima parte di stagione disastrosa sembra adesso essere diventanto competitivo. Vedremo come l’italiano si comporterà negli ultimi 5 Gran Premi della stagione.

