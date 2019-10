Ferrari F8 Spider avvistata nel traffico durante dei test

Ferrari ha presentato un po’ di settimane fa le sue ultime vetture drop-top fra cui la nuova Ferrari F8 Spider che va ad aggiungersi alla 812 GTS. Nelle ultime ore sono state pubblicate su Internet alcune foto spia che ritraggono il modello con motore V8 biturbo durante una fase di test nel traffico cittadino.

Si tratta di un veicolo di produzione avvistato a Maranello. Potrebbe trattarsi di una prova effettuata dagli ingegneri del cavallino rampante prima che la vettura venga spedita al fortunato acquirente. È una procedura non affatto nuova in quanto viene fatta dopo il lancio di un nuovo veicolo per assicurarsi che tutto funzioni come si deve.

Ferrari F8 Spider: l’ultima open top di Maranello immortalata in un paio di foto durante delle prove

La casa automobilistica modenese è rimasta parecchio a bocca aperta per gli ordini ricevuti della F8 Spider. Nonostante ciò, i primi clienti dovrebbero ottenere la supercar da 720 CV entro i prossimi cinque mesi.

La versione base della convertibile costa 262.000 euro ma che sicuramente aumentano con l’aggiunta di optional. A differenza della Spider, i primi clienti che hanno scelto la F8 Tributo dovrebbero riceverla questo mese, quindi potranno godersi la loro auto durante tutto l’inverno.

Proprio come visto con la 488 Pista, le prime configurazioni personalizzate della nuova Ferrari F8 Spider arriveranno sicuramente nei prossimi mesi mentre quelle della F8 Tributo sono attese a breve.

Vi ricordiamo che la nuova convertibile di Maranello impiega 14 secondi a una velocità massima di 45 km/h per aprire e chiudere il tettuccio. Rispetto al predecessore, la 488 Spider, la supercar propone delle grandi prese d’aria disposte sulle fiancate posteriori, spostate all’indietro rispetto a quelle della 488 Spider per migliorare il flusso d’aria al motore.

Il propulsore presente sotto il cofano della Ferrari F8 Spider è lo stesso della versione Tributo. Parliamo del V8 biturbo da 3.9 litri (lo stesso anche della 488 Pista) che sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima a 3250 giri/min. Abbiamo di fronte il propulsore V8 Ferrari più potente prodotto sino ad ora.

Accanto al powertrain è presente un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 rapporti, con rapporti di trasmissione aggiornati. Al livello di performance, la F8 Spider scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi mentre raggiunge una velocità massima pari a 340 km/h, restando invariata rispetto alla coupé.