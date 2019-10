Lancia Ypsilon Monogram: ecco l’ultima serie speciale della popolare city car

Lancia ha deciso di presentare nelle scorse ore una nuova serie speciale della sua mitica Lancia Ypsilon chiamata Monogram. Proprio come gli altri allestimenti, questa nuova versione si ispira all’alta moda e prende il nome dal monogramma presente sul montante anteriore.

Ogni esemplare della Lancia Ypsilon Monogram è pensato per essere esclusivo ed unico in quanto il motivo della carrozzeria non si ripete mai secondo lo stesso schema. Si crea un particolare effetto di transizione tra la vernice nera del tetto e quella oro della carrozzeria.

Lancia Ypsilon Monogram: nuovo allestimento speciale dedicato all’alta moda

La speciale finitura si abbina alla perfezione con le coppe delle ruote, le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti, gli inserti del paraurti e la modanatura della calandra anteriore che sono in nero lucido. Presenti anche delle finiture in Light Gold per il logo Ypsilon sul montante centrale, sulle coppe ruota e sul portellone posteriore.

Proprio come le altre versioni proposte dal brand torinese, anche questa Lancia Ypsilon Monogram dispone delle stesse dimensioni. È lunga 3,84 metri, larga 168 cm e alta 152 cm. Il bagagliaio offre una capienza di 245 litri, che arriva a 940 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Oltre all’esterno, i designer dello storico marchio di Torino hanno lavorato anche nell’abitacolo, rendendolo unico proprio come la parte esterna. La nuova Lancia Ypsilon Monogram è dotata di nuovi rivestimenti in tessuto con motivo a chevron per i sedili e dettagli a contrasto in Light Gold. Anche qui spicca il logo Ypsilon ricamato sul poggiatesta.

Di serie, la vettura propone climatizzatore, volante in pelle, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, radio Uconnect DAB con display touch da 4 pollici e specchietti retrovisori elettrici. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Lancia Ypsilon Monogram può essere scelta con motore Fire Evo II da 1.2 litri con potenza di 69 CV (disponibile anche in versione GPL) e con il TwinAir bifuel a metano da 0.9 litri con potenza di 70 CV.

La casa automobilistica torinese prevede di lanciare l’ultima versione speciale del modello per i weekend di porte aperte previsti il 19-20 e il 26-27 ottobre con prezzi di partenza di 11.300 euro (disponibile anche tramite finanziamento).