Debutta il nuovo Fiat Talento Model Year 2020

Arriva il nuovo Fiat Talento Model Year 2020 che propone nuovi motori da 2 litri, omologati Euro6d-Temp, e numerose novità all’interno dell’abitacolo, tra cui il sistema di infotainment Touch-Radio Nav da 7″ che include l’integrazione di Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM tramite app dedicata. Grande novità del Talento MY 2020 è il debutto del nuovo motore EcoJet da 2 litri che rispetta la normativa Euro6d-Temp e si caratterizza per una riduzione dei consumi fino all’11%, pur offrendo potenza e coppia migliorate rispetto al 1.6 precedente.

Disponibile in tre diverse potenze (120 CV e 320 Nm , 145 CV e 350 Nm e 170 CV e 380 Nm) con coppia massima già disponibile a 1.500 giri, il propulsore è dotato di turbocompressore a geometria variabile che garantisce una guida più fluida e un motore più elastico fin dalle basse velocità, con conseguente riduzione dei consumi.

All’interno, il Talento MY 2020 garantisce il massimo comfort e un’ottima ergonomia, grazie a tessuti robusti e sedili ben profilati, che assicurano una seduta confortevole a tutti i passeggeri, e la posizione ottimale del volante e dei comandi che rendono più rilassante e sicura la guida di tutti i giorni. Disponibile in tutti i tipi di carrozzeria – furgone a tetto basso e tetto alto, trasporto persone, doppia cabina e pianalato – Fiat Talento MY 2020 offre 2 lunghezze, 2 altezze e 2 diversi passi.

Con il nuovo Talento MY2020 è ora disponibile il nuovo dispositivo di infotainment Touch-Radio Nav da 7″ che include l’integrazione di Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM. Dotato di ingresso USB e sintonizzatore Radio DAB, il sistema offre anche funzione di navigazione e tecnologia Bluetooth per uso del telefono in vivavoce.

