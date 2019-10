Jeep Compass: solo quattro stelle nel test Euro NCAP

In attesa dell’avvio della produzione nello stabilimento di Melfi, la Jeep Compass si è sottoposta ai test di sicurezza Euro NCAP che permettono di giudicare la qualità dei veicoli sulla base del livello di sicurezza garantito in quattro differenti categorie (occupanti adulti, occupanti bambini, utenti vulnerabili della strada e Saftey Assist).

Come annunciato oggi dal sito ufficiale, la Jeep Compass non ha brillato nei test Euro NCAP ottenendo un punteggio complessivo di quattro stelle su cinque e, quindi, fallendo l’obiettivo rappresentato dal raggiungimento delle cinque stelle Euro NCAP che, in questo 2019, sono diventate quasi uno standard per il settore delle quattro ruote europeo.

Tra le vetture testate nel corso del 2019, infatti, solo la Kia Ceed e tre modelli PSA (la nuova Peugeot 208, la DS3 Crossback e la Citroen C5 Aircross) non sono riusciti a conquistare le cinque stelle Euro NCAP che, invece, sono state raggiunte dagli altri 27 veicoli analizzati tra il mese di gennaio ed il mese di ottobre.

Il risultato della Jeep Compass, quindi, può essere considerato come abbastanza negativo anche perché il modello testato presenta il ricco allestimento Limited che comporta una spesa aggiuntiva di quasi 2 mila Euro rispetto alla versione base del SUV del marchio americano e che, quindi, dovrebbe presentare una dotazione di sicurezza sufficiente per ottenere le cinque stelle.

Jeep Compass: ecco i risultati del test Euro NCAP

Il test Euro NCAP della Jeep Compass si è concluso con un punteggio complessivo di 80% per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti. Questo risultato è il più basso ottenuto da un modello testato da Euro NCAP negli ultimi due anni con l’eccezione di altri due modelli FCA (la Fiat Panda e la Jeep Wrangler).

Per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti bambini, invece, il punteggio complessivo ottenuto dalla Compass è stato del 78%. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte al peggior risultato ottenuto da un modello testato da Euro NCAP negli ultimi due anni con, nuovamente, le sole eccezioni di Panda e Wrangler, due modelli che non fanno della sicurezza il loro punto di forza.

A completare i risultati ottenuti dalla Jeep Compass troviamo un punteggio del 56% per quanto riguarda la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e del 69% per la categoria Saftey Assist. In queste due categorie, la Compass ottiene punteggi in linea con quelli registrati dagli altri modelli che hanno ricevuto, nel 2019, le quattro stelle Euro NCAP.

Questi risultati rappresentano un significativo passo falso per Jeep e, più in generale, per FCA che conferma i problemi dei suoi modelli per quanto riguarda l’ottenimento delle cinque stelle nel test di sicurezza Euro NCAP.