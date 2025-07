Nuova Jeep Renegade: il SUV potrebbe avere anche la versione a 7 posti

Nuova Jeep Renegade è una delle auto che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi anni. Secondo alcuni il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2027. Nel frattempo dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni a proposito di questo atteso modello. Il famoso sito L’automobile Magazine oltre a pubblicare il render che vi mostriamo in cui il modello sembra avere uno stile più simile a quello delle recenti Avenger e Compass, viene ipotizzata la presenza anche di una futura versione a 7 posti che sarebbe una novità assoluta per il SUV compatto di Jeep.

Ci sarà anche una versione a 7 posti nella gamma della nuova Jeep Renegade?

Secondo queste indiscrezioni provenienti dalla Fracia la nuova Jeep Renegade sarebbe gemella della nuova Citroen C3 Aircross e anche alla Opel Frontera dunque nascerebbe su piattaforma smart car e avrebbe una lunghezza intorno ai 4,4 metri. Inoltre l’auto verrebbe offerta in versione a 5 posti e anche a 7 posti. Attualmente non ci sono conferme definitive, ma è possibile ipotizzare che la prossima Renegade potrebbe essere strettamente correlata a modelli esistenti come descritto. Ciò che è certo, come già anticipato dal marchio, è che il prezzo di partenza della prossima Renegade sarà notevolmente competitivo, potenzialmente attorno ai 20.000-25.000 euro. Questo rappresenterebbe un significativo ribasso rispetto al prezzo attuale, grazie alla collaborazione strategica con Citroen, Opel e Fiat.

Inoltre si dice che la nuova Jeep Renegade potrebbe essere venduta anche negli Stati Uniti come potenziale entry level dato che li la Jeep Avenger non viene venduta. Ci sarà ovviamente non solo la versione ibrida ma anche quella elettrica al 100 per cento e anche questa sarà venduta ad un prezzo molto interessante non superiore ai 25 mila euro. Conferme a queste voci e maggiori dettagli sul nuovo modello potrebbero essere rivelati già nel corso dei prossimi mesi.