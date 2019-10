Nuovo Ram 1500 EcoDiesel: svelati i consumi di carburante in città, autostrada e combinato

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (United States Environmental Protection Agency – EPA) ha rivelato nelle scorse ore i consumi di carburante previsti dal nuovo Ram 1500 EcoDiesel.

La versione 2WD di base è stata classificata con un consumo in autostrada pari a 32 mpg (7,4 litri ogni 100 km), 22 mpg in città (10,7 litri ogni 100 km) e 26 mpg in combinato (9,1 litri ogni 100 km). Per la versione con quattro ruote motrici, invece, i numeri passano a 29, 21 e 24 mpg (8,1, 11,2 e 9,8 litri ogni 100 km), rispettivamente per autostrada, città e combinato.

Ram 1500 EcoDiesel: la EPA rivela il consumo di carburante previsto dal nuovo pick-up

Facendo un rapido confronto, il Chevrolet Silverado 3.0L Diesel 2WD 2020 propone 33 mpg in autostrada, 23 mpg in città e 27 mpg in combinato mentre la versione 4WD offre 29, 23 e 25 mpg rispettivamente. Il Ford F150 3.0L Diesel 2WD 2019, invece, propone 22 mpg in città, 30 mpg in autostrada e 25 mpg combinati mentre il modello con quattro ruote motrici offre, rispettivamente, 21, 28 e 24 mpg.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il Ram 1500 EcoDiesel offre la coppia e la capacità di traino migliori tra tutti i pick-up diesel di mezza tonnellata. Ora, con un’esperienza alle spalle di 10 anni, il marchio Ram è emerso come leader della tecnologia di propulsione per pick-up. Il nuovissimo motore EcoDiesel e i propulsori mild-hybrid eTorque offrono straordinarie alternative di efficienza del carburante per i nostri clienti“.

Vi ricordiamo che sotto il cofano del nuovo Ram 1500 EcoDiesel è presente un motore V6 biturbo da 3 litri in grado di erogare una potenza di 264 CV a 3100 giri/min e 651 nm di coppia massima a 1600 giri/min.

Rispetto all’EcoDiesel V6 di precedente generazione, la potenza è aumentata dell’8% mentre la coppia del 14%. Questo si traduce in una capacità di traino pari a 5697 kg. Inoltre, grazie al serbatoio del carburante da 125 litri, il pick-up riesce a percorrere in totale ben 1609 km.

Prodotto nello stabilimento FCA a Ferrara, l’EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione è disponibile anche nel Ram 1500 Classic 2019 che viene proposto a un prezzo di listino di 39.140 dollari per il modello a due ruote motrici. Il Ram 1500 EcoDiesel 2020, invece, parte da 36.890 dollari per la versione Tradesman Quad Cab 2WD.