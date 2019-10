FCA Bank presenta le nuove carte di credito dei marchi FCA

FCA Bank ha annunciato il lancio di 5 nuove carte di credito una per ognuno dei brand del gruppo italo americano. In questa maniera dunque tutti i fan dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional potranno avere una carta di credito VISA con il logo del proprio brand preferito. Con l’arrivo delle nuove carte brandizzate, il Club FCA Bank si arricchisce, ampliando la scelta di vantaggi legati alla mobilità e facilitazioni che coprono le diverse esigenze durante l’intera vita del veicolo.

Ma i vantaggi messi a disposizione dalla carta e dal Club FCA Bank non riguardano solo la vita dell’auto ma anche altri importanti aspetti legati alla quotidianità dei Clienti. Ad esempio per i titolari della carta è previsto uno sconto del 15% sull’importo totale del canone di noleggio pre-pagato, e il dimezzamento del deposito cauzionale sulla carta. Inoltre a breve saranno disponibili sul Club FCA Bank dei vouchers che, una volta acquistati tramite i buoni sconto, consentiranno di poter beneficiare di tassi vantaggiosi con un rendimento fino al 2,50%.

Segnaliamo inoltre che grazie al servizio My Control, si potranno gestire in totale tranquillità i propri pagamenti, abilitando o disabilitando gli acquisti online, l’utilizzo all’estero o il ritiro dei contanti. Insomma sicuramente un bel regalo per tutti i fan dei marchi di Fiat Chrysler che intendono avvalersi di tali carte.

Il punto di accesso a tutti i privilegi dedicati ai Clienti è il Club FCA Bank, il programma loyalty gratuito, abbinato automaticamente ad ogni carta, che premia la fedeltà in funzione della spesa (1 Euro di buono sconto ogni 10 Euro di acquisto) e che riconosce, da subito, un buono sconto di benvenuto del valore di 50 Euro utilizzabile per effettuare acquisti di prodotti e servizi messi a disposizione dai prestigiosi partner di FCA Bank già presenti sul Club.

Per maggiori informazioni:

www.fcabankgroup.com

www.fcabank.it

