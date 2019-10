Giovinazzi merita un posto in Alfa Romeo la prossima stagione secondo Davide Valsecchi

Sulla base delle recenti esibizioni, Antonio Giovinazzi merita di mantenere il suo posto all’Alfa Romeo Racing, secondo l’ analista di Sky Italia Davide Valsecchi, con i punti ottenuti dal pilota italiano in due delle ultime tre gare. Giovinazzi ha lottato all’inizio di quella che è essenzialmente la sua stagione da debuttante, avendo gareggiato solo due volte prima per la Sauber nel 2017. Il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen ha ottenuto molti punti per la squadra italiana all’inizio della stagione mentre Giovinazzi fino al Gran Premio dell’Austria dove è arrivato decimo non aveva ottenuto punti.

Tuttavia, il suo ritmo di qualificazione è aumentato significativamente rispetto a Raikkonen. Dall’estate, è stato migliore anche durante le gare, avvicinandosi al traguardo a Spa prima di finire fuori nell’ultimo giro ottenendo punti in Italia e Singapore. Sulla base di queste recenti esibizioni, Valsecchi pensa che il suo connazionale meriti un’altra occhiata nel 2020. “Penso che debbano tenere Antonio”, ha detto su Sky Italia. “Merita un posto la prossima stagione in base alle ultime gare. Antonio Giovinazzi ha perso molte occasioni nella prima parte della stagione; non era al suo meglio”, ha ammesso Valsecchi. ”

