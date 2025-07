Fiat 500e: a luglio 2025 super offerta, stesso prezzo della Pandina

Fiat 500e non sta vendendo molto come del resto vi abbiamo scritto in numerose occasioni. Basti pensare che nel 2025 la produzione del modello è stata veramente molto bassa a Mirafiori, cosa che ha causato non pochi problemi al famoso stabilimento di Stellantis in Piemonte. Per fortuna le cose stanno per cambiare con l’avvento della nuova Fiat 500 ibrida. Per questo Fiat ha deciso di abbassare e non di poco il prezzo della sua auto a luglio 2025 proponendola con una super offerta al prezzo di 18.950 euro che è praticamente lo stesso della Pandina, l’allestimento top di gamma di Fiat Panda.

A luglio 2025 super offerta di Fiat per chi vuole acquistare la Fiat 500e

La Fiat 500 elettrica, il cui prezzo di listino è solitamente fissato a 29.950 euro, è attualmente oggetto di un’interessante promozione che la rende molto più accessibile: si parte da 20.250 euro, cifra che scende ulteriormente a 18.950 euro se si sceglie il finanziamento offerto da Stellantis Financial Services. L’offerta prevede un anticipo iniziale di 2.718 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro. Al termine del contratto, è prevista una maxi rata finale di 13.222 euro, ma si può anche restituire l’auto senza ulteriori obblighi.

Il tasso TAN è fisso al 6,99%, mentre il TAEG arriva al 9,43%, segnalando costi finanziari non trascurabili. Tuttavia, considerando il prezzo d’ingresso molto competitivo, l’intera proposta rimane interessante. Chi decidesse di riscattare la vettura alla fine dei tre anni, spenderà complessivamente intorno ai 22.900 euro, una cifra comunque in linea con le attuali valutazioni di mercato per una citycar elettrica ben equipaggiata.

Dunque si tratta del momento giusto per chi sta pensando di acquistare Fiat 500e. Ricordiamo che la vettura nei prossimi anni riceverà una nuova generazione ma ci vorrà anche del tempo prima di vederla. Si parla infati del 2029 o del 2030. Qualcuno però ipotizza che se le vendite non risaliranno l’avvento della nuova generazione potrebbe anche essere anticipato di qualche anno. Sembra comunque probabile l’arrivo di una nuova versione low cost forse nel 2026.