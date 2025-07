Nuova Alfa Romeo 166: e se fosse lei la segmento E che tutti aspettiamo

Nuova Alfa Romeo 166, che qui vi mostriamo in un render di Mirko del Prete di alcuni anni fa, è un modello di cui si parla spesso quando si pensa al futuro del biscione. La verità è che al momento il suo ritorno non è previsto. Sappiamo però anche che in futuro la casa milanese tornerà nel segmento E con un modello attualmente soprannominato E-Jet con uno stile inedito difficile da inquadrare tra SUV e anche tra le berline. Questo modello, a quanto pare, avrà un nome che ha già fatto parte della storia di Alfa Romeo.

Nuova Alfa Romeo 166 potrebbe essere tra i nomi in lizza per il ritorno nel segmento E della casa milanese

Ed ecco che secondo alcuni l’idea che si possa trattare di una nuova Alfa Romeo 166 prende quota. Ovviamente si tratta di semplici supposizioni non suffragate da alcuna notizia ufficiale. Tra l’altro a giudicare da quanto detto in passato dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, questa futura segmento E avrà uno stile abbastanza diverso da quello della 166 ed ecco allora che qualche dubbio sul nome potrebbe esserci. E’ anche vero però che nessuno dei nomi già usati in passato dal biscione avrà qualcosa in comune dal punto di vista del design con questo futuro modello di cui Imparato ha aggiunto che lascerà tutti a bocca aperta. Ci saranno ovviamente dei richiami alla tradizione e al DNA del biscione ma comunque si tratterà di un modello dalla carrozzeria estremamente originale che dunque non potrà essere paragonato ad un’altra vettura che in passato ha fatto parte della gamma di Alfa Romeo.

Nuova Alfa Romeo 166

Ovviamente non possiamo escludere nemmeno che alla fine possa essere scelto un nome diverso rispetto a quello di nuova Alfa Romeo 166. Qualcuno ipotizza ad esempio quello di nuova Alfetta o anche di nuova Alfa Romeo 6C. Infine non possiamo nemmeno escludere che con il cambio di CEO e l’avvento di Santo Ficili possa esserci stato un piccolo cambio di strategia con l’adozione di un nome inedito. Di sicuro sappiamo che questa auto servirà a far sfondare il brand negli USA e dunque avrà una lunghezza vicina ai 5 metri. Sappiamo anche che nascerà su piattaforma STLA Large e che potrebbe essere il primo modello della casa automobilistica milanese a venire prodotto negli Stati Uniti forse insieme alla Jeep Grand Cherokee a Detroit. La vettura potrebbe avere uno stile molto più aeordinamico rispetto al modello in copertina più vicino a quello che vi mostriamo qui sotto. Vedremo in proposito che notizie arriveranno quando sarà svelato il nuovo piano industriale di Stellantis.