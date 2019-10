Ferrari 812 TDF: un progetto ipotizza la versione dedicata al Tour de France

Ferrari ha deciso di espandere la sua gamma di supercar annunciando una nuova versione della Ferrari 812 Superfast chiamata 812 GTS. Si tratta della variante spider della potente vettura da 800 CV di potenza.

Car News Network, però, ha voluto immaginare come potrebbe essere la versione della supercar dedicata al Tour de France con il nome di Ferrari 812 TDF, pubblicando su Instagram un paio di render molto interessanti che la mettono a confronto con l’edizione standard del modello.

Ferrari 812 TDF: la speciale versione andrebbe ad aggiungersi alle Superfast e GTS

Ovviamente, la casa automobilistica modenese non annuncerà mai una versione simile della Ferrari 812 Superfast in quanto, come anticipato nelle scorse righe, ha recentemente lanciato la variante GTS. Coloro che desidereranno portarsi a casa una 812 super speciale, possono ancora optare per le Monza SP1 ed SP2 della nuova gamma Icona che si basano entrambe sulla Gran Turismo berlinetta ad alte prestazioni.

Ritornando al progetto realizzato da Car News Network, troviamo diverse modifiche a livello estetico che, però, non stravolgono il design della vettura. Innanzitutto, la carrozzeria dispone di una colorazione blu anziché rossa, abbinata a cerchi color bronzo invece che argento.

Un altro cambiamento estetico è visibile nel diffusore posteriore e nell’aggiunta di un paio di luci poco sopra i quattro terminali di scarico. Una leggera modifica la troviamo anche alle minigonne laterali. L’ultimo cambiamento è da notare sulla fiancata destra che ospita un grosso cerchio pieno bianco.

L’ipotetica Ferrari 812 TDF conserverebbe le stesse caratteristiche della versione Superfast. Ciò significa che sotto il cofano troveremmo un motore V12 da 65° con cilindrata di 6.5 litri. L’F140 GA è in grado di erogare una potenza di 800 CV a 8500 giri/min e una coppia massima di 718 nm a 7000 giri/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di circa 350 km/h.