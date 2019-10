Alfa Romeo Tonale: ecco le prime immagini del modello di produzione

In anteprima vi mostriamo le prime immagini definitive della versione di produzione di Alfa Romeo Tonale. Le immagini ci sono state inviate da una fonte interna alla casa automobilistica del Biscione. Molto probabilmente si tratta di un modello PRE serie dedicato ai Clinic Test, che però a quanto pare dovrebbe essere praticamente identico al modello che poi sarà messo in produzione per la commercializzazione. Queste immagini fanno pensare che il debutto di Alfa Romeo Tonale sia più vicino di quanto si possa immaginare.

Alfa Romeo Tonale: ecco le prime immagini definitive del crossover del Biscione

Qualcuno ipotizza che la versione di produzione del nuovo crossover di segmento C possa avvenire addirittura al Los Angeles Auto Show 2019. Altri ancora più prudentemente assicurano che invece il debutto del modello di Alfa Romeo avverrà in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra 2020 a marzo del prossimo anno. A breve probabilmente sapremo con certezza quale dei due appuntamenti verrà scelto per la prima di Alfa Romeo Tonale nella sua versione di produzione.

Come è possibile vedere dalle immagini che vi proponiamo in questo articolo, le differenze con la versione concept car del veicolo sono piuttosto esigue. Del resto era stato già anticipato da alcuni dirigenti dello storico marchio milanese che il modello di produzione non sarebbe stato poi così diverso dalla concept car mostrata a marzo al Salone dell’auto di Ginevra.

Il suv darà prodotto a Pomigliano dal prossimo anno

A questo punto sembra sempre più probabile che il modello verrà portato sul mercato entro la fine del prossimo anno così come anticipato nei giorni scorsi dal responsabile area EMEA di FCA, Pietro Gorlier. Ricordiamo infine che il nuovo Alfa Romeo Tonale verrà prodotto nello stabilimento FCA di Pomigliano a partire dal prossimo anno. Fiat Chrysler sta investendo oltre 1 miliardo di euro nel suo stabilimento campano per la produzione di questo veicolo e di Fiat Panda PHEV.